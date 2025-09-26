Η Βίκυ Καγιά ξεκαθάρισε το τηλεοπτικό τοπίο σχετικά με το μέλλον της, δηλώνοντας ότι η επιστροφή της στη μικρή οθόνη δεν είναι στα άμεσα επαγγελματικά της πλάνα. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια ενός γνωστού καταστήματος, όπου και την συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν έντονα και τη θέλουν να αναλαμβάνει κάποιο project στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, η Βίκυ Καγιά διέψευσε τις φήμες.

«Δεν ξέρω τι λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εγώ δεν το λέω. Δεν υπάρχει κάτι στα σχέδιά μου, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Όλες τις πρεμιέρες κι ό,τι έχει ξεκινήσει, δεν τα έχω παρακολουθήσει λόγω του σχολείου που είναι το ξεκίνημα για τα παιδά τώρα. Ο Σεπτέμβρης είναι για εμένα η αρχή της χρονιάς, αλλά σίγουρα θα τα δω όλα ένα ένα και στην ώρα τους. Δεν λέω ότι δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά δεν έχω προλάβει να δω», απάντησε η Βίκυ Καγιά.

