Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ο on camera εκνευρισμός σε ερώτηση για τη Βίκυ Καγιά – «Δεν έχω σχέση με αυτό τον άνθρωπο»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και τη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του GNTM. Μεταξύ άλλων, η creative director απάντησε σε ερώτηση για τη σημερινή της σχέση με τη Βίκυ Καγιά.

Όλα όσα είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί

«Έχουμε δέσει και τηλεοπτικά και από κοντά με την ομάδα του GNTM. Δεν φοβόμαστε να πούμε την άποψή μας και να έχουμε διαφωνίες. Στη μόδα όλοι έχουμε άποψη. Για δύο ώρες μπορούμε να τσακωνόμαστε αν κάτι είναι γκρι ή εκρού», ανέφερε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί για το GNTM.

Και συνέχισε λέγοντας: «Και έλεγα σε πόσα δευτερόλεπτα θα με ρωτήσει για τη Βίκυ Καγιά; Παιδιά, μετά από 5 χρόνια έχω αποφασίσει ότι για το συγκεκριμένο θέμα δεν θέλω να σας απαντάω σοβαρά, γιατί δεν είναι σοβαρό. Είναι ωραίο να αφήνουμε τον κόσμο να βλέπει μια εκπομπή που χτίζεται και να βλέπουνε την εκπομπή για την εκπομπή, για κανέναν μας».

«Στο GNTM πρωταγωνιστές είναι τα μοντέλα. Δεν με νοιάζει αγάπη μου που έκλεισε ο τηλεοπτικός κύκλος για τη Βίκυ Καγιά. Δεν έχω σχέση με τον άνθρωπο αυτό. Ρωτήστε την ίδια. Καλά κάνει και κλείνει τους κύκλους της. Να είναι καλά στη ζωή της. Με ρωτάτε συνέχεια για έναν άνθρωπο με τον οποίο πέντε χρόνια δεν έχω σχέσεις. Είναι άδικο», συμπλήρωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: