Flydubai – Νετανιάχου: «Εξακριβώνουμε αν κάποιος έστειλε τον συγκυβερνήτη»

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη εξακριβώσει αν ο συγκυβερνήτης της πτήσης της flydubai έδρασε μόνος του ή κατόπιν εντολής, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανερχόμενος στο περιστατικό με το μαχαίρωμα του πιλότου και τη φερόμενη απόπειρα συντριβής του αεροσκάφους.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε άλλο πρόσωπο πίσω από την ενέργεια του συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι υπήκοος Ομάν.

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«Όσο περνάει ο χρόνος, η εικόνα ξεκαθαρίζει», δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Εξακριβώνουμε αν τον έστειλε κάποιος»

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ο άνδρας είχε περάσει από «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», χωρίς στις συγκεκριμένες δηλώσεις να παρουσιάζονται τα στοιχεία στα οποία βασίζεται αυτή η εκτίμηση.

«Αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε αν τον έστειλε κάποιος», τόνισε και πρόσθεσε: «Και όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Η πιθανότητα εμπλοκής άλλων προσώπων παραμένει, συνεπώς, υπό διερεύνηση, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν ο συγκυβερνήτης ενήργησε μόνος.

Η αναφορά στην 11η Σεπτεμβρίου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον Γιανίβ Χαγιούν και στους επιβάτες που παρενέβησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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«Ο Γιανίβ και οι ηρωικοί φίλοι του απέτρεψαν μια καταστροφή αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου», είπε.

Η σύγκριση με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου αποτελεί τοποθέτηση του Νετανιάχου, ενώ οι συνθήκες του επεισοδίου και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών εξακολουθούν να ερευνώνται.

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Με πληροφορίες από Times of Israel.