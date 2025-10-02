Βέφα Αλεξιάδου: Τι γίνεται με την υπόλοιπη περιουσία της – Ποιοι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι

Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με την περιουσία της γνωστής μαγείρισσας, Βέφας Αλεξιάδου, καθώς έγινε γνωστή η πώληση της πολυτελούς βίλας της στη Χαλκιδική.

Το ακίνητο άλλαξε χέρια έναντι του ποσού των 2.200.000 ευρώ, με τον νέο ιδιοκτήτη, έναν επιχειρηματία από το εξωτερικό με καταγωγή από τη Βουλγαρία, να εκφράζει τον σεβασμό του προς τη μνήμη της Βέφας Αλεξιάδου.

Μάλιστα, ο νέος ιδιοκτήτης φέρεται να επιθυμεί να τοποθετήσει τιμητική πλακέτα στη βίλα προς τιμήν της.

Τι γίνεται με την υπόλοιπη περιουσία της

Μετά την πώληση της βίλας, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τύχη της υπόλοιπης περιουσίας της Βέφας Αλεξιάδου. Η περιουσία της, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει: δύο καταστήματα, ένα οικόπεδο και το σπίτι της στη Νέα Ερυθραία.

«Έχει δυο καταστήματα μεγάλης αξίας τα οποία περνάνε στις εγγονές. Υπάρχει και άλλο μεγάλο οικόπεδο έξω από την Θεσσαλονίκη. Μέρος του σπιτιού στη Νέα Ερυθραία που ανήκει στην Άντζυ Αλεξιάδου είναι υποθηκευμένο, ένα άλλο ποσοστό περνάει στις εγγονές και ένα άλλο ποσοστό είναι της Αλεξίας που ένα μέρος διεκδικεί εκ του νόμου ο σύζυγος και το υπόλοιπο πάλι οι εγγονές», αποκάλυψε η Λάγια Δουλκερίδου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Το σπίτι αυτό το αγαπούσε πολύ, έμενε με τον σύζυγό της. Δεν ήθελε να το νοικιάσει γιατί ήθελε να το περάσει τουλάχιστον στην μια εγγονή από τις δυο γιατί έλεγε ότι το σπίτι της Αλεξίας που έμενε με τον σύζυγό της θα το έπαιρνε η μεγαλύτερη εγγονή. Η Άντζυ χρωστούσε γιατί έκανε κάποιες αγορές τότε που έκανε το κράκτ και έπεσε έξω η επιχείρηση της κόρης της μεγάλης. Ήθελε ό,τι περιουσία έχει να περάσει στις εγγονές της», τόνισε η πολύ καλή φίλη της Βέφας Αλεξιάδου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: