Βέφα Αλεξιάδου: Αντίδικος της μαγείρισσας ζητά από τα εγγόνια της 3.000 ευρώ για ηθική βλάβη

Μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, που ξεκίνησε με μήνυση της Βέφας Αλεξιάδου και συνεχίστηκε με ανταγωγή, παίρνει νέα τροπή. Ο αντίδικος της αείμνηστης μαγείρισσας, ο επιχειρηματίας Κώστας Μιναρετζής, φέρεται να διεκδικεί πλέον ένα συμβολικό, αλλά επίμονο, ποσό από τους κληρονόμους της.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2019, όταν η Βέφα Αλεξιάδου κατέθεσε αγωγή κατά του Κωνσταντίνου Μιναρετζή. Η μαγείρισσα ισχυριζόταν ότι ο επιχειρηματίας χρησιμοποιούσε παρανόμως το όνομά της και τη φωτογραφία της στο εστιατόριό του, προωθώντας τη μαγειρίτσα από κοτόπουλο ως «συνταγή Βέφας Αλεξιάδου».

Ζητούσε ως αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 60.000 ευρώ και την άμεση απαγόρευση της χρήσης του ονόματός της.

Η αρχική αγωγή, ωστόσο, απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το 2020 «ως μη ασκηθείσα», καθώς η Βέφα Αλεξιάδου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Κώστας Μιναρετζής προχώρησε σε ανταγωγή, ζητώντας αρχικά 50.000 ευρώ ως αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι ο σάλος που προκλήθηκε από τη μήνυση της μαγείρισσας οδήγησε την επιχείρησή του σε οικονομική κατάρρευση και αναγκάστηκε να κλείσει.

Παρά τον θάνατο της Βέφας Αλεξιάδου και τις δημόσιες εκκλήσεις από την τηλεόραση (όπως στην εκπομπή «Super Κατερίνα») να μην συνεχίσει την υπόθεση, ο κ. Μιναρετζής φαίνεται να μην κάνει πίσω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 10/10, ο αντίδικος της μαγείρισσας, έχοντας πιθανότατα υπόψη του τα μεγάλα ποσά που απέκτησαν οι κληρονόμοι από την πώληση της βίλας της Αλεξιάδου, αποφάσισε να διεκδικήσει τελικά ένα μειωμένο ποσό, 3.000 ευρώ, αυτή τη φορά από τις εγγονές της.

«Έχει δυο κληρονόμους η Βέφα Αλεξιάδου στην Αγγλία. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Η δικαστική επιμελήτρια που έκανε έρευνα διαπίστωσε ότι μένουν στο εξωτικό και έχουν κατοικία στη Νέα Ερυθραία. Θα πράξουμε τα νόμιμα», δήλωσε ο δικηγόρος του επιχειρηματία.

