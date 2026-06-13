Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν την ομάδα στο Telekom Center (Εικόνες)

Με άσχημο τρόπο έκλεισε την χρονιά ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας, όμως οι οι οπαδοί τους δεν άφησαν μόνη της την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Για να παρακολουθήσουν τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telekom Center.

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