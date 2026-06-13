Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν την ομάδα στο Telekom Center (Εικόνες)
Οι οργανωμένοι οπαδοί άνοιξαν καπνογόνα και δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας
Με άσχημο τρόπο έκλεισε την χρονιά ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας, όμως οι οι οπαδοί τους δεν άφησαν μόνη της την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Για να παρακολουθήσουν τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telekom Center.
Οι πράσινοι έχασαν το πρωτάθλημα ωστόσο αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους.Οι οργανωμένοι οπαδοί άνοιξαν καπνογόνα και δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας, παρά την απώλεια και του πρωταθλήματος.
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