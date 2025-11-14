Βασιλιάς Κάρολος: Γίνεται 77 ετών και το παλάτι γιορτάζει – Το νέο πορτρέτο για τα γενέθλιά του (pic)

Ο Βασιλιάς Κάρολος γιορτάζει σήμερα τα 77α γενέθλιά του, με το Παλάτι να τιμά την επέτειο δημοσιεύοντας ένα νέο πορτρέτο του μονάρχη, συνοδευόμενο από ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς το κοινό.

Στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Instagram αναρτήθηκε η νέα φωτογραφία, τραβηγμένη από τη φωτογράφο Μίλι Πίλκινγκτον, με τη λιτή ευχή: «77 σήμερα! Σας ευχαριστούμε για τα ευγενικά σας μηνύματα και τις ευχές σας προς τον Μεγαλειότατο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ντέιβιντ Μπέκαμ: Χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό του η Βικτόρια Μπέκαμ (vid)

Το πορτρέτο παρουσιάζει τον Βασιλιά σε ένα ανεπίσημο ύφος, χαμογελαστό στους κήπους του Sandringham Estate, έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς.

Είναι ντυμένος με μπεζ παντελόνι, ανοιχτόχρωμο μπουφάν και πουκάμισο χωρίς γραβάτα, ενώ κρατά ένα ξύλινο μπαστούνι. Το Σάντριγχαμ, έκτασης περίπου 20.000 στρεμμάτων, είναι χώρος τον οποίο ο Κάρολος έχει επιβλέψει προσωπικά για την αναδιαμόρφωση των κήπων του.

Στο πλαίσιο των εορτασμών των γενεθλίων του, ο Βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να μεταβεί στην Ουαλία. Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, συνδυάζοντας την προσωπική γιορτή με την εκπλήρωση των βασιλικών του καθηκόντων.

Δείτε παρακάτω το νέο πορτρέτο του: