Ντέιβιντ Μπέκαμ: Χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό του η Βικτόρια Μπέκαμ (vid)

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, Ντέιβιντ Μπέκαμ, έλαβε μία από τις υψηλότερες τιμές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 50χρονος βετεράνος ποδοσφαιριστής χρίστηκε Ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο σε μια ειδική και λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (4/11) στο ιστορικό Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος παρασημοφορήθηκε για την τεράστια προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, συνοδευόταν από τους γονείς του, Τεντ και Σάντρα, καθώς και από τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ.

Με την τιμητική αυτή διάκριση, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε επισήμως τον τίτλο του Σερ Ντέιβιντ, ενώ η σύζυγός του, η σχεδιάστρια μόδας και πρώην Spice Girl, Βικτόρια, αναγνωρίζεται πλέον ως Λαίδη Βικτόρια.

Η Βικτόρια, με την ιδιότητα της σχεδιάστριας, φρόντισε και την εμφάνιση του συζύγου της. Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια σχεδίασε το κομψό τριών τεμαχίων κοστούμι που φόρεσε ο νέος Ιππότης, ξεκινώντας την προετοιμασία ήδη από τον Ιούνιο, όταν το ζευγάρι πληροφορήθηκε την επικείμενη διάκριση.

Η τελετή αυτή επισφραγίζει την αναγνώριση του Ντέβιντ Μπέκαμ, ο οποίος αποσύρθηκε επίσημα από την δράση το 2013, όχι μόνο ως ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ίνδαλμα, αλλά και ως μια προσωπικότητα με σημαντική κοινωνική δράση και επιρροή στον κόσμο της μόδας.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: