Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη – Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του

Βαρύ είναι το πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Κίλι, και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή μέσω ανάρτησης στο Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου, η οποία είναι στενή φίλη της οικογένειας Σφακιανάκη, αλλά και η εκπομπή “Το Πρωινό” με τον Γιώργο Λιάγκα του ΑΝΤ1.

“Η όμορφη, ευγενής, καλόψυχη Keely Σφακιανάκη δεν είναι από χθες μαζί μας. Έφυγε το βράδυ των γενεθλίων του Νότη. Ήμασταν τυχεροί όσοι τη γνωρίσαμε και τη συναναστραφήκαμε. Keely, σε αγαπώ…” έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Χάμου.

Όπως μετέδωσε ο ANT1, η Κίλι Σφακιανάκη εντοπίστηκε στο σπίτι της οικογένειας από την κόρη της χωρίς σφυγμό το βράδυ της Κυριακής 2/11. Διακομίστηκε στο Ασκληπίειο της Βούλας, όπου της έγινε ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά, χωρίς ωστόσο να επανέλθει.

Παρόλο που ο Νότης Σφακιανάκης τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει αποφασίσει να κρατά χαμηλούς τόνους, τον Σεπτέμβριο ο ανιψιός του Κωνσταντίνος είχε μιλήσει στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και είχε αποκαλύψει σημαντικές λεπτομέρειες.

Όταν η συζήτηση είχε πάει στην Κίλι Σφακιανάκη, ο ανιψιός του τραγουδιστή με συγκρατημένο τόνο απάντησε: “Διατηρούμε αισιοδοξία και προσδοκούμε θετικές εξελίξεις καθημερινά”, επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η γνωριμία, ο γάμος και τα δύο παιδιά

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω, όπου ο τραγουδιστής εργαζόταν ως DJ, με τον έρωτά τους να μην αργεί να “φουντώσει”.

Συγκατοικούσαν από το 1984, παντρεύτηκαν το 1991, ενώ απέκτησαν μαζί τα δύο δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Το 2011, σε συνέντευξή του στο Mega, ο Νότης Σφακιανάκης είχε αναφερθεί στη σύζυγό του Κίλι: “Η γυναίκα μου δουλεύει πιο πολύ από εμένα γιατί είναι σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά μας. Δεν θέλω η γυναίκα που είναι μητέρα να εργάζεται. Το έργο της μάνας είναι ιερό και μόνο εκείνη μπορεί να το καταφέρει. Και το έργο που έχει να επιτελέσει είναι να φτιάξει καλύτερους ανθρώπους. Όταν η γυναίκα φεύγει από το σπίτι, τότε τα παιδιά θα πρέπει να τα μεγαλώσει κάποιος τρίτος”.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού δημόσια είχε γίνει τον Απρίλιο του 2017, όταν απαθανατίστηκαν κατά την είσοδο στο αεροδρόμιο μαζί με την κόρη τους.