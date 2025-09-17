Δύσκολες ώρες για τον Νότη Σφακιανάκη, άρρωστη η σύζυγός του – “Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο”

Δύσκολες ώρες περνά ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, η σύζυγος του Κίλι είναι αντιμέτωπη με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μάλιστα ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ και τονίζοντας πως “για τη θεία μου ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο“.

“Είναι μια χαρά, είναι ενεργός στη ζωή του και στην οικογένειά του. Το καλοκαίρι ήταν στην Αθήνα για να διευθετήσει ένα θέμα με ένα ακίνητο που έχει στην Καλλιθέα και το πούλησε” ανέφερε ακόμα ο ανιψιός του και πρόσθεσε:

“Τον έχω συναντήσει. Βρισκόμαστε. Είναι πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί βγαίνουν και δημοσιεύονται τέτοιες ανακρίβειες. Μια χαρά είναι και στην υγεία του και στην οικογένειά του”.

Το πρόβλημα υγείας της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ούτε φέτος θα τον δούμε στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς η επιστροφή του δεν βρίσκεται στα σχέδιά του.