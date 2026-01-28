Βαρύ πένθος για τον Κούλλη Νικολάου – Το αγαπημένο του πρόσωπο που έφυγε από την ζωή

Δύσκολες ώρες βιώνει ο δημοφιλής ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, καθώς θρηνεί την απώλεια του αγαπημένου του αδελφού, Νίκου. Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια και τους οικείους του, με τον ίδιο να μοιράζεται τη δύσκολη αυτή στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κούλλης Νικολάου επέλεξε να αποχαιρετήσει δημόσια τον αδελφό του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, ο ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη και τον πόνο του για τον χαμό του δικού του ανθρώπου, λαμβάνοντας αμέσως εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης από συναδέλφους και θαυμαστές.

Τι έγραψεο ηθοποιός στο Faceook

«Νίκο μου αδερφέ μου από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια. Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέρφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν — σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο.

Σε βλέπω, αδερφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά. Κι ύστερα, στη Λακατάμεια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας, και αργότερα με τη Γιώτα μας.

Σε βλέπω ζωντανό, αδερφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση. Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέρφια.

Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες — γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή.

Στον Παράδεισο, αδερφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας. Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε.

Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδερφέ μου Νίκο», έγραψε ο Κούλλης Νικολάου στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Κούλλη Νικολάου στο Facebook: