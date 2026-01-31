Βαρύ πένθος για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο επί 27 χρόνια σύντροφός της

Δύσκολες ώρες βιώνει η αγαπημένη Ζωζώ Σαπουντζάκη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο επί 27 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός του, με μία ανάρτηση που έκανε στο λογαριασμό του στα social media περιγράφοντας με συγκινητικά λόγια το τελευταίο «αντίο».

«Όλα ωραία, μόνο που κάνανε κόντρες για το ποιος θα φύγει πρώτος για το μακρινό ταξίδι! Και μαντέψτε… μόλις κέρδισε ο αγαπημένος μου θείος. ΕΦΥΓΕ ΠΡΩΤΟΣ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η είδηση έρχεται σε μία περίοδο που η γνωστή καλλιτέχνιδα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύτηκε λόγω αναπνευστικού προβλήματος, ενώ είχε λάβει εξιτήριο στα μέσα του μήνα.

Την ίδια περίοδο είχε γίνει γνωστό ότι ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν κλινήρης, αντιμετωπίζοντας σοβαρά κινητικά προβλήματα, τα οποία δεν του επέτρεπαν να επισκεφθεί τη Ζωζώ στο νοσοκομείο.

Η είδηση του θανάτου του προκαλεί βαθύτατη συγκίνηση, καθώς η σχέση τους, που κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες, ήταν γνωστή για την αφοσίωση και την αγάπη που έδειχναν ο ένας στον άλλο.