Γρηγόρης Βαλλιανάτος για Γκίλφοϊλ: «Αν η Κίμπερλι ήταν άντρας θα είχε μείνει – Ακόμη κι αν τα έφτιαχνε με τον Αργυρό»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook σχολίασε ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος τις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την αποχώρησή της από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, διατυπώνοντας ένα σχόλιο για το φύλο της και κάνοντας αναφορά στον γνωστό τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος επέλεξε να σχολιάσει την υπόθεση με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστική φράση, συνδέοντας την αντιμετώπιση της Αμερικανίδας διπλωμάτη με το ενδεχόμενο να ήταν άνδρας.

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Η ανάρτηση του Γρηγόρη Βαλλιανάτου

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος έγραψε στο Facebook:

«Αν η Κιμπερλι ηταν αντρας θα ειχε μεινει. Ακομη κι αν τα φτιαχνε με τον Αργυρο».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου, στις 13 Οκτωβρίου, ότι ζητήθηκε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Με την ανάρτησή του, ο Βαλλιανάτος αφήνει να εννοηθεί ότι το φύλο της Γκίλφοϊλ ενδέχεται να επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεσή της.

Γιατί αναφέρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Γρηγόρη Βαλλιανάτου στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είναι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία συνδέθηκε δημόσια η κοσμική παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα.

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Από τις πρώτες ημέρες της άφιξής της στην Αθήνα, η Αμερικανίδα διπλωμάτης είχε βρεθεί σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ενώ ακολούθησαν και άλλες δημόσιες εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις του καλλιτέχνη.

Η ίδια είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον τραγουδιστή, συγκρίνοντας το ταλέντο του με εκείνο μεγάλων Αμερικανών ερμηνευτών.

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Η αναφορά του Βαλλιανάτου σε ενδεχόμενη ερωτική σχέση αποτελεί υποθετική διατύπωση στο πλαίσιο του σχολίου του. Δεν συνιστά πληροφορία ή ένδειξη ότι υπήρξε τέτοια σχέση ανάμεσα στη Γκίλφοϊλ και τον Αργυρό.

Οι εξελίξεις στην αμερικανική πρεσβεία

Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα.

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Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι της ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή της, ενώ η ίδια έχει απορρίψει τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος της.

Επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα είναι πλέον ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ.

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Η δημόσια τοποθέτηση του Γρηγόρη Βαλλιανάτου προσθέτει μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση για την υπόθεση, θέτοντας το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας.