Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα πρώτα πλάνα από το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο σχεδιαστή μόδας (vid)

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά σήμερα τον «βασιλιά» της, Τζόρτζιο Αρμάνι, καθώς η κηδεία του πραγματοποιείται σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο στο χωριό του, Rivalta di Gazzola. Ο πασίγνωστος σχεδιαστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών, βυθίζοντας σε πένθος συγγενείς, φίλους και θαυμαστές, τελικά θα αναπαυθεί δίπλα στους γονείς του.

Η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι τελείται αυτή την ώρα στην εκκλησία του San Martino, με μόλις 20 καλεσμένους. Οι στενοί φίλοι και συγγενείς του σχεδιαστή έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, ντυμένοι στα μαύρα και κάποιοι κρατώντας άσπρα λουλούδια, για να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Ο σπουδαίος δημιουργός θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, δίπλα από τους γονείς του, Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του, Σέρτζιο, όπως ήταν και η επιθυμία του.

Το «αντίο» του Μιλάνου

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο σχεδιαστή.

Η πόλη, που αποτελεί το «σπίτι» του οίκου Αρμάνι, θα τιμήσει ξανά τη μνήμη του στις 28 Σεπτεμβρίου με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera, αφιερωμένη στα 50 χρόνια της δημιουργικής του πορείας.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά, που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές της μόδας.