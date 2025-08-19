Τζόαν Κόλινς: Δείτε την με μαγιό στα 92 της χρόνια – Αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός (pic)

Η Τζόαν Κόλινς, η αειθαλής Βρετανίδα ηθοποιός, απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι η ομορφιά και η κομψότητα δεν έχουν ηλικία. Στα 92 της χρόνια, η σταρ δημοσίευσε μια λαμπερή φωτογραφία από τις διακοπές της στη Νότια Γαλλία, στην οποία ποζάρει με μαγιό, προκαλώντας κύμα θαυμασμού.

Το Σάββατο (16/8), η Τζόαν Κόλινς μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ένα στιγμιότυπο που την δείχνει να απολαμβάνει τον ήλιο.

Η ηθοποιός φοράει ένα κομψό λευκό ολόσωμο μαγιό, το οποίο συνδυάζει με ένα κόκκινο καπέλο, τιρκουάζ βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια. Η εικόνα της, γεμάτη φως και ζωντάνια, αποτυπώνει την αιώνια γοητεία της.

Η Κόλινς ποζάρει χαμογελαστή, καθισμένη σε μια μπλε πετσέτα, με σταυρωμένα τα πόδια. Παρόλο που βρισκόταν σε διακοπές, η σταρ δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για τα επόμενα της σχέδια, κάνοντας μια μικρή αποκάλυψη στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η φωτογραφία αυτή της Τζόαν Κόλινς δεν είναι απλώς μια εικόνα από τις διακοπές της, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα για τη ζωή, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τον εαυτό μας, ανεξάρτητα από τον χρόνο που περνά.

Η ηθοποιός αποτελεί πρότυπο για το πώς μπορεί κανείς να διατηρεί τη λάμψη και τη ζωντάνια του, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Δείτε την ανάρτησή της: