Τζένιφερ Λόπεζ: Αγνώριστη με ξανθά μαλλιά στο τρέιλερ της ταινίας “Kiss Of The Spider Woman” – Η ομοιότητα με την Μαντόνα

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε πιο ανανεωμένη από ποτέ στο τρέιλερ της νέας ταινίας που σκηνοθέτησε ο Μπεν Άφλεκ, “Kiss Of The Spider Woman”. Η 56χρονη τραγουδίστρια προκάλεσε… φρενίτιδα με τα ξανθά μαλλιά της, τα οποία μάλιστα της πήγαιναν πολύ και έκαναν πολλούς να την παρομοιάζουν με την Μαντόνα.

Μάλιστα, η ημερομηνία κυκλοφορίας του τρέιλερ κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, αφού κυκλοφόρησε ανήμερα του ενός χρόνου από το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ. Η ταινία «Kiss of the Spider Woman» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου, με τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο να ανυπομονούν. Η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την Ingrid Luna, μία φανταστική περσόνα η οποία αποτελεί δημιούργημα του διακοσμητή βιτρινών Luis Molina, που βρίσκεται στην φυλακή και στην ταινία υποδύεται ο Tonatiuh.