Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη και εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της – Έκανε τα μαλλιά της ράστα (pics)

Η Μαρία Σολωμού, γνωστή για το ανήσυχο και εκρηκτικό της πνεύμα, δεν διστάζει να εκπλήσσει με τις επιλογές της. Αυτό το καλοκαίρι, η ηθοποιός επιβεβαίωσε ξανά τον κανόνα, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της που μαγνήτισε τα βλέμματα των διαδικτυακών της φίλων.

Εν μέσω των καλοκαιρινών της διακοπών στην Κατερίνη, η Σολωμού αποφάσισε να ανανεωθεί υιοθετώντας ένα look που έχει αγαπήσει και στο παρελθόν: τα ράστα μαλλιά.

Η ίδια η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστή και ανέμελη στην παραλία. Φορώντας ένα μπικίνι, η Μαρία Σολωμού δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της ανεμελιάς, ενώ το νέο της χτένισμα ταιριάζει απόλυτα με την καλοκαιρινή της διάθεση.

Η αλλαγή αυτή, που αποτελεί σχεδόν «καθιερωμένο pit stop» για την ίδια, όπως χαρακτηριστικά έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η ηθοποιός δεν φοβάται να πειραματιστεί και να εκφραστεί ελεύθερα.

Δείτε τις φωτογραφίες: