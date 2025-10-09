Τζένιφερ Άνιστον: «Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα»

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκλονιστικές εξομολογήσεις της καριέρας της, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε στο τεύχος Νοεμβρίου του Harper’s Bazaar UK ότι για περίπου είκοσι χρόνια έδινε μία «μυστική μάχη» για να αποκτήσει παιδί. Η αποκάλυψη της ηθοποιού ρίχνει φως στις πιέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια, μακριά από τα social media την showbiz.

Eιδικότερα, η σταρ, η οποία είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο δημοσιευμάτων και εικασιών σχετικά με την προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, εξομολογήθηκε ότι η επιθυμία της για παιδί ήταν διαρκής και επίπονη.

Η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε στις επίπονες διαδικασίες και τις αγωνιώδεις προσπάθειες που έκανε, συμπεριλαμβανομένης της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), όλα αυτά κρυμμένα πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας», εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον.