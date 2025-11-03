Τζένιφερ Άνιστον: Επισημοποίησε τη σχέση με τον νέο σύντροφό της – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι ξανά ερωτευμένη και δεν το κρύβει! Η αγαπημένη σταρ της σειράς «Τα φιλαράκια» επισημοποίησε τη σχέση της με τον «γκουρού του έρωτα», Τζιμ Κέρτις, μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή (3/11).

Αναλυτικότερα, η 56χρονη ηθοποιός μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου εμφανίζεται να αγκαλιάζει σφιχτά τον 50χρονο σύντροφό της. Η αφορμή για την αποκάλυψη ήταν τα γενέθλια του Τζιμ Κέρτις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τζένιφερ Άνιστον: «Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα»

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», έγραψε η Τζένιφερ Άνιστον στη λεζάντα της φωτογραφίας, συνοδεύοντάς την με ένα κόκκινο emoji καρδιάς.

Ο Τζιμ Κέρτις, γνωστός life coach και υπνοθεραπευτής, έσπευσε να απαντήσει με ένα emoji φιλιού στα σχόλια της ανάρτησης της αγαπημένης του.

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται να βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα και σε έναν ήρεμο τρόπο ζωής. Όπως είχε δηλώσει πηγή στην Daily Mail στα τέλη Αυγούστου, η σύνδεση της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζιμ Κέρτις είναι εξαιρετικά δυνατή.

«Κάνουν τα πάντα μαζί, είναι πάντα μαζί και αν πρέπει να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο, μιλάνε συνεχώς στο τηλέφωνο. Είναι τόσο κοντά, είναι τρελό», είχε αναφερθεί στην Daily Mail για το ζευγάρι.

Η ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον στο Instagram: