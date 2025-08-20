Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους να παίζουν στη θάλασσα (pic)

Η Τζένη Θεωνά διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας με τον σύζυγό της, Δήμο Αναστασιάδη, το δεύτερο παιδί τους. Λίγο πριν την άφιξη του νέου μέλους, η οικογένεια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών της, με την ηθοποιό να απαθανατίζει τις πιο γλυκές και αυθόρμητες στιγμές.

Η Τζένη Θεωνά, ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο από τις διακοπές τους, που δείχνει τον Δήμο Αναστασιάδη να παίζει ανέμελα με τον 6χρονο γιο τους, τον Αρίωνα.

Πατέρας και γιος διασκεδάζουν στη θάλασσα, προσπαθώντας να ανέβουν σε μια φουσκωτή νεροτσουλήθρα. Το στιγμιότυπο είναι ταυτόχρονα χιουμοριστικό και γεμάτο τρυφερότητα, αποτυπώνοντας την απόλυτη ευτυχία και την παιδική τους αθωότητα.

Η ίδια, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, σχολίασε τη στάση της ως παρατηρητής: «Είμαι η μοναδική άραγε που δεν ασχολούμαι με καμία φυσική δραστηριότητα;».

