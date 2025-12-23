Τζένη Οικονόμου: «Στον Αλέξανδρο Λυκουρέζο ξεχωρίζω το μυαλό και το πνεύμα του»

Για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και το ενδεχόμενο να επισημοποιησής της μίλησε στο «Πρωινό» η Τζένη Οικονόμου.

«Δεν έχουμε συζητήσει με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο το ενδεχόμενο συμφώνου συμβίωσης. Δεν χρειάζεται να συμβεί, είμαστε καλά και συνεχίζουμε», ανέφερε.

«Ξεχωρίζω το μυαλό του, το πνεύμα του, τις γνώσεις του, αλλά πάνω απ’ όλα η ψυχή του, η προσωπικότητά του, αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Γλυκύτατος και δοτικός. Συμπαραστέκεται πολύ, φροντίζει, αγαπάει… Είναι όλη του η παρουσία, η εικόνα η σκέψη και τα συναισθήματά του», αποκάλυψε αναφορικά με το τι θαυμάζει στον Αλέξανδρο Λυκουρέζο.

«Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία και άσχημα και δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί και να πει ό,τι θέλει. Εμείς κοιτάμε πως είμαστε καλά και αυτό είναι αρκετό. Ήταν μια ανάγκη μας αυτός ο δεσμός», συμπλήρωσε.