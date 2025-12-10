Τζάστιν Θερού & Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Έγκυος η ηθοποιός

Η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ και ο Τζάστιν Θερού πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί, όπως επιβεβαίωσε μία πηγή στο PEOPLE. Η διάσημη ηθοποιός είναι έγκυος και θα γίνει μανούλα για πρώτη φορά.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το διάσημο ζευγάρι παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Fallout», του Amazon Prime Video, στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με μία εντυπωσιακή, καφέ δημιουργία ενώ ο Θερού ο οποίος κάνει μία guest εμφάνιση στη σειρά, επέλεξε ένα κομψό βελούδινο κοστούμι.

Παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάρτιο σε ένα πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό και είναι ο δεύτερος γάμος για τον σταρ, καθώς υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον για δύο χρόνια.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τον Θερού να αναφέρει σε συνέντευξή του στο Esquire τον Μάιο του 2023: «Θέλω οι σχέσεις μου να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου, στο οποίο βρισκόμαστε. Έχοντας υπάρξει σε μια δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο ευχάριστο να μην είσαι σε μια τέτοια σχέση».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ