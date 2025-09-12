Τζάστιν Μπίμπερ: Τρυφερή στιγμή με τον ενός έτους γιο του στο αυτοκίνητο

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έχει αποδειχθεί ένας στοργικός πατέρας, με τον ερχομό του γιου του να έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά του.

Ο 31χρονος καλλιτέχνης και βραβευμένος με Grammy αγαπά να απαθανατίζει αυθόρμητες στιγμές με τον 1χρονο γιο του, Τζακ, και να τις μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου, κρατώντας τα πόδια του Τζακ, ενώ ο μικρός στέκεται στα γόνατά του και κοιτούν μαζί αυθόρμητα έξω από το παρμπρίζ.

Η Χέιλι Μπίμπερ πρόσθεσε τη φωτογραφία στα Instagram stories της, συνοδεύοντάς την με το νέο τραγούδι του Τζάστιν, «MOTHER IN YOU».

Δείτε την ανάρτηση