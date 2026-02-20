Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US – Έπεσε από σκαλωσιά 1,5 μέτρου

Βαρύ πένθος βιώνει ο Τρύφωνας Σαμαράς τις τελευταίες ώρες, μετά από ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των προβών για το σόου «Just the 2 of Us». Το αγαπημένο του σκυλάκι, η Νικόλ, έχασε τη ζωή του με τρόπο σοκαριστικό, βυθίζοντας στη θλίψη τον γνωστό κομμωτή και τους συνεργάτες της παραγωγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, όλα συνέβησαν στο πλατό του τηλεοπτικού σταθμού, όπου ο Τρύφωνας Σαμαράς βρισκόταν για τις ανάγκες των προβών του.

Το μικρό σκυλάκι, που ήταν ιδιαίτερα κοινωνικό και φιλικό, κυκλοφορούσε ελεύθερο στον χώρο των παρασκηνίων όσο ο ιδιοκτήτης του εργαζόταν.

Η ανησυχία του Τρύφωνα Σαμαρά ξεκίνησε όταν συνειδητοποίησε πως η Νικόλ δεν βρισκόταν πια στο οπτικό του πεδίο. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το άτυχο ζώο έπεσε από μια σκαλωσιά ύψους περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Το δυσάρεστο γεγονός έχει συγκλονίσει τον Τρύφωνα Σαμαρά, καθώς όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν την τεράστια αδυναμία που είχε στη μικρή Νικόλ, η οποία τον συνόδευε σχεδόν παντού.

