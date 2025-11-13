Τρύφωνας Σαμαράς: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε – «Σήμερα μπορεί και να μην ζούσα»

Σε μία ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε ο Τρύφωνας Σαμαράς στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μιλώντας για διάφορα θέματα, με κυριότερο την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα.

Ο γνωστός hair stylist τόνισε πως η έγκαιρη αντίδρασή του ήταν καθοριστική, καθώς απέφυγε τα χειρότερα χάρη στο ότι δεν αδιαφόρησε για τις ενοχλήσεις του και απευθύνθηκε αμέσως σε γιατρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τρύφωνας Σαμαράς: Τα γυαλιά του μπλέχτηκαν στα σκουλαρίκια που φορούσε – «Με έφαγες μωρή, με έφαγες»

«Όταν μπεις στο τρυπάκι και κάνεις τηλεόραση, μετά θα ήταν ψέματα να πεις ότι δεν σου λείπει. Είναι ωραίο το γυαλί το άτιμο, αλλά πρέπει να ταιριάζεις και με αυτούς που θα συνυπάρξεις γιατί μόνος σου, ούτε στον παράδεισο», είπε αρχικά ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Και πρόσθεσε: «Δεν χτύπησε το τηλέφωνό μου για να συμμετέχω σε κάποια εκπομπή, μου αρέσει που δεν είμαι στην τηλεόραση, θα ήθελα μόνο αν έβρισκαν κάτι που θα μου ταίριαζε. Έχω μιλήσει για κάποιες προτάσεις αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο».

«Είχα έναν πόνο και μόλις το αντιλήφθηκα, πήρα ο ίδιος την γιατρό μου και της είπα ότι έρχομαι να εγχειριστώ. Ήταν να κάνω ένα ταξίδι στον Καναδά. Αν δεν είχα αντιληφθεί τον πόνο και ανέβαινα στο αεροπλάνο, σήμερα μπορεί και να μην ζούσα. Πλέον βάζω προτεραιότητα την υγεία μου», ανέφερε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: