Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Τρύφωνας Σαμαράς: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε – «Σήμερα μπορεί και να μην ζούσα»

Η επέμβαση που του άλλαξε τη ζωή και η επιστροφή του στην τηλεόραση

Τρύφωνας Σαμαράς: Η σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε – «Σήμερα μπορεί και να μην ζούσα»
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Σε μία ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε ο Τρύφωνας Σαμαράς στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», μιλώντας για διάφορα θέματα, με κυριότερο την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα.

Ο γνωστός hair stylist τόνισε πως η έγκαιρη αντίδρασή του ήταν καθοριστική, καθώς απέφυγε τα χειρότερα χάρη στο ότι δεν αδιαφόρησε για τις ενοχλήσεις του και απευθύνθηκε αμέσως σε γιατρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τρύφωνας Σαμαράς: Τα γυαλιά του μπλέχτηκαν στα σκουλαρίκια που φορούσε – «Με έφαγες μωρή, με έφαγες»

«Όταν μπεις στο τρυπάκι και κάνεις τηλεόραση, μετά θα ήταν ψέματα να πεις ότι δεν σου λείπει. Είναι ωραίο το γυαλί το άτιμο, αλλά πρέπει να ταιριάζεις και με αυτούς που θα συνυπάρξεις γιατί μόνος σου, ούτε στον παράδεισο», είπε αρχικά ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Και πρόσθεσε: «Δεν χτύπησε το τηλέφωνό μου για να συμμετέχω σε κάποια εκπομπή, μου αρέσει που δεν είμαι στην τηλεόραση, θα ήθελα μόνο αν έβρισκαν κάτι που θα μου ταίριαζε. Έχω μιλήσει για κάποιες προτάσεις αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο».

«Είχα έναν πόνο και μόλις το αντιλήφθηκα, πήρα ο ίδιος την γιατρό μου και της είπα ότι έρχομαι να εγχειριστώ. Ήταν να κάνω ένα ταξίδι στον Καναδά. Αν δεν είχα αντιληφθεί τον πόνο και ανέβαινα στο αεροπλάνο, σήμερα μπορεί και να μην ζούσα. Πλέον βάζω προτεραιότητα την υγεία μου», ανέφερε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρική αγορά – 2 νεκροί, 18 τραυματίες (βίντεο)

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 18, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας. Το συμβάν εκτυλίχτηκε σε αγορά στην Μπουτσάν, προάστιο περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής κατά τη […]