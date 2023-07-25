Tom Brady: Τρυφερά ενσταντανέ με την Irina Shayk σε βραδινή τους έξοδο

Μετά τον χωρισμό του από τη Ζιζέλ Μπούντχεν έπειτα από 13 χρόνια γάμου, ο Tom Brady φαίνεται πως ζει ένα παθιασμένο ειδύλλιο με την Irina Shayk.

Ο 45χρονος άσος του NFL “συνελήφθη” να χαϊδεύει απαλά το πρόσωπο της 37χρονης εντυπωσιακής Ρωσίδας μετά από ολονύκτιο ραντεβού στο σπίτι του στο Λος Άντζελες το Σάββατο (22/7).

EXCLUSIVE: Tom Brady, Irina Shayk spotted getting flirty, touchy-feely after sleepover at his house https://t.co/0flZ0REeZW pic.twitter.com/UH661ow0BW— Page Six (@PageSix) July 24, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ οι δυο τους βρέθηκαν την Παρασκευή (21/7) το απόγευμα, όταν ο Tom Brady την παρέλαβε από το ξενοδοχείο Bel Air και την πήγε κατευθείαν σπίτι του.

Οι δυο τους εντοπίστηκαν στο πολυτελές αυτοκίνητο του Μπρέιντι να ανταλλάσσουν τρυφερά χάδια και χαμόγελα, ενώ δεν σταμάτησαν να κοιτάζονται στα μάτια.

Tom Brady and Irina Shayk caught in a flirty, touchy-feely moment after spending the night together at his place pic.twitter.com/sYt9Ugt0jz— YPOT News (@NewsSldv50950) July 24, 2023

Στις αρχές του Ιουνίου, το «Page Six» ανέφερε ότι η Ιρίνα Σάικ είχε δείξει το ενδιαφέρον της για τον Τομ στον γάμο του δισεκατομμυριούχου εμπόρου τέχνης, Τζο Ναχμάντ με τη Μάντισον Χέντρικ που πραγματοποιήθηκε στη Σαρδηνία.

Ωστόσο, τα δημοσιεύματα χαρακτηρίστηκαν «κακοπροαίρετα και ψευδή» από τον εκπρόσωπο Τύπου της μελαχρινής καλλονής.

Η αντίδραση της Ζιζέλ

Πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε στο ΤΜΖ πως το μοντέλο δεν χάρηκε ιδιαίτερα με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, λίγες μέρες κιόλας μετά τα 43α γενέθλιά της.

Gisele Bündchen 'not happy at all' about Tom Brady, Irina Shayk's weekend sleepover: report

«Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με αυτό», αναφέρει η πηγή ενώ αντίθετα άτομο από το περιβάλλον της υποστηρίζει πως: «Η παρουσία αυτών των δύο μαζί είναι πολύ βοηθητική για την ελευθερία της Ζιζέλ».

