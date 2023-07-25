Τραγωδία στο Αίγιο – Ηλικιωμένη εντοπίστηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της που πήρε φωτιά

Την σορό μίας ηλικιωμένης γυναίκας εντόπισαν οι πυροσβέστες, κατά την διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, σε σπίτι στο Αίγιο.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά σε μονοκατοικία επί της οδού Παυσανίου και όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνταν από 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, έφθασαν στο σημείο, ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην συνέχεια εντόπισαν την σορό της γυναίκας, ενώ έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το aigiovoice.gr η άτυχη γυναίκα ήταν 83 ετών και απανθρακώθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της, κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του Αιγίου.

