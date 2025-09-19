Θοδωρής Αθερίδης: «Ο πατέρας μου, κομμουνιστής, δεν με άφηνε να πάω στο κατηχητικό» (Βίντεο)

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για την αγάπη του για τον Θεό και εξομολογήθηκε ότι μικρός δεν πήγαινε στο κατηχητικό διότι δεν τον άφησε ο πατέρας του επειδή ήταν κομμουνιστής.

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» ήταν καλεσμένος ο γνωστός καλλιτέχνης το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) και μίλησε για όλα. Μάλιστα ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε ότι γράφει αυτόν τον καιρό ένα μυθιστόρημα, ενώ ανέλυσε την εποχή που είχε απομακρυνθεί από τον Θεό.

«Γράφω ένα μυθιστόρημα. Δεν έχω ξαναγράψει ποτέ, τώρα είμαι κοντά στη μέση περίπου για το πού θα πάω και τι θα κάνω. Όλο το καλοκαίρι στην Αίγινα έγραφα. Δεν μπορεί να μην έχει βιογραφικά στοιχεία. Ο βασικός ήρωας είναι stand up comedian, είναι 35 χρονών, πολύ πετυχημένος, έχει μεγάλη αγωνία γιατί συμβαίνουν πράγματα που δεν θέλω να πω».

«Ήθελα από παλιά να γράψω αλλά με προλάβαινε η δουλειά. Αυτή τη φορά δεν έχω dead line».

Ερωτώμενος αν είχε τη δυνατότητα να ξαναζήσει τη ζωή του αν θα τα έκανε όλα τα ίδια είπε: «Ίδια θα την έκανα. Στρίμωξα πολλά πράγματα από νωρίς στη ζωή μου, τα οποία δεν τα μετάνιωσα. Δηλαδή ο γάμος, το παιδί. Μετά όλη η ζωή που μου ήρθε είναι πολύ καλύτερη από αυτή που φανταζόμουν. Εκεί στα 23 περίμενα να θεωρηθώ ηθοποιός.»

Επίσης αναφέρθηκαν στη σειρά «Το δίχτυ» που επιστρέφει στην ΕΡΤ1 και πρωταγωνιστεί σε αυτή ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Επειδή ο Μανούσος (σ.σ. Μανουσάκης) είχε όλη τη σειρά στο κεφάλι του και ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε. Όταν τον χάσαμε έπρεπε να παρθεί μία απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η σειρά. Προσφέρθηκα εγώ όταν μου ζητήθηκε αν χρειαζόταν βοήθεια ο Γρηγόρης Καραντινάκης να αναλάβει ένα μέρος της σειράς. Δεσμεύτηκα να το κάνω σε περίπτωση που το χρειαζόταν, αλλά δεν το χρειάστηκε ο άνθρωπος. Υπήρχε ένα plan b γιατί ήταν δύσκολη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

«Αφού τελειώσαμε την πρώτη σεζόν ένιωσε μία αδιαθεσία, πήγε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε… Ένα τίποτα είμαστε… Πρέπει να ζούμε το τώρα. Κάνω επιλογή και πηγαίνει το μυαλό μου πάντα στο καλό», εξομολογήθηκε ακόμα ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Όταν έπαθα το εγκεφαλικό έγινε σε κλάσματα δευτερολέπτου», εξομολογήθηκε ακόμα, προσθέτοντας: «Εγώ από χαρακτήρα θέλω να είμαι καλά».

Παράλληλα, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε και στην πίστη του στον Θεό.

«Ο μπαμπάς μου ήταν κομμουνιστής δεν ήθελε τέτοια. Η μαμά μου πίστευε αλλά δεν ήταν καμία θεούσα», είπε για τη σχέση της οικογένειάς του με τον Θεό.