Τη Δευτέρα 8/6 στου Παπάγου η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά – Η επιθυμία της οικογένειας του

Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

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Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχιδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις.

Γεννημένος στην Αγιά Λάρισας το 1941, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1974, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, έναν νομό τον οποίο υπηρέτησε πιστά για πολλές δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της μακράς κυβερνητικής του θητείας, ανέλαβε κρίσιμα υπουργικά καθήκοντα:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών: Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, διαχειρίστηκε την οικονομική πολιτική σε μια μεταβατική περίοδο για τη χώρα.

Συνέδεσε το όνομά του με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και τον διάλογο για την παιδεία.

Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, ο Γιώργος Σουφλιάς ταυτίστηκε με την ολοκλήρωση και τον σχεδιασμό εμβληματικών έργων υποδομής σε όλη την επικράτεια (όπως η ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, η επέκταση του Μετρό της Αθήνας και μεγάλα περιβαλλοντικά έργα).

Γνωστός στον πολιτικό κόσμο και στους δημοσιογράφους με το προσωνύμιο «ο σοφός της παράταξης», ο Γιώργος Σουφλιάς ξεχώριζε για την ευθύτητα του λόγου του, την τεχνοκρατική του επάρκεια και την ικανότητά του να συνθέτει απόψεις, κερδίζοντας τον σεβασμό τόσο των συμπολιτευόμενων όσο και των πολιτικών του αντιπάλων.

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Η απώλειά του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου για την κεντροδεξιά παράταξη και την ελληνική πολιτική ζωή γενικότερα.