Θοδωρής Αθερίδης: Ο χωρισμός με την Σμαράγδα Καρύδη, το εγκεφαλικό & η σχέση με την κόρη του

Ο Θοδωρής Αθερίδης αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους πιο πολυτάλαντους και αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του και η προσωπική του ζωή έχει απασχολήσει πολλές φορές τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρόσφατα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω του χωρισμού με την Σμαράγδα Καρύδη μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές του



Ο Θοδωρής Αθερίδης γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1965 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε και σήμερα είναι 61 ετών.

Όσον αφορά τις σπουδές του, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Τότε ήταν που απέκτησε τις βάσεις που χρειαζόταν για να εξελιχθεί όχι μόνο σε έναν ικανό ηθοποιό, αλλά και σε έναν δημιουργικό σκηνοθέτη και συγγραφέα με ιδιαίτερη ματιά.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε συνιδρυτής της δημιουργικής ομάδας «Άγαμοι Θύται» το 1990, μαζί με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Η ομάδα γνώρισε τεράστια επιτυχία και αποτέλεσε το «εισιτήριό» του για τη μετάβαση στην Αθήνα και την καθιέρωσή του στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή.

Οι πρώτες του επιτυχίες στην τηλεόραση

Η τηλεοπτική πορεία του Θοδωρή Αθερίδη εκτοξεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, με την παρουσία του στη σειρά «Είμαστε στον αέρα» (1997) του Mega.

Εκεί, υποδυόμενος έναν από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς μιας παρέας φίλων, κατάφερε να ξεχωρίσει, Η σειρά αυτή θεωρείται μέχρι σήμερα “cult” επιτυχία, καθώς αποτύπωσε με φρεσκάδα το πνεύμα της εποχής και σύστησε στο ευρύ κοινό το ταλέντο του Θοδωρή Αθερίδη στην κωμωδία.

Η απόλυτη επιτυχία ήρθε το 2000 με το θρυλικό «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» στο MEGA, μαζί με την Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Η χημεία τους υπήρξε εκρηκτική, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά ζευγάρια στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή της σειράς, το ζευγάρι της διπλανής πόρτας κατάφερε να γίνει θρύλος ταξιδεύοντάς μας μέσα στην περιπετειώδη ζούγκλα της καθημερινότητάς του!

Με πρωτοποριακή τηλεοπτική αφήγηση, μέσα σε 61 επεισόδια, σχεδόν πάντα μόνοι τους μπροστά στην κάμερα η Δήμητρα κι ο Θοδωρής μάς άφησαν να τους παρακολουθήσουμε να αγαπιούνται, να τσακώνονται, να γελάνε, να κλαίνε, να χωρίζουν, να συμφιλιώνονται, να τραγουδούν, να χορεύουν…, με μια λέξη, να ζουν!

Το εγκεφαλικό που υπέστη επί σκηνής

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής του, ο Θοδωρής Αθερίδης υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ελάχιστα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή για την παράσταση «ART».

Όπως ο ίδιος έχει περιγράψει, τα συμπτώματα ξεκίνησαν στο καμαρίνι του, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να συντονίσει το χέρι του για να κουμπώσει το πουκάμισό του και ένιωθε μια έντονη αστάθεια.

«Δεν είχα μιλήσει μέχρι σήμερα για το εγκεφαλικό που έπαθα γιατί ζούσε η μητέρα μου. Το έπαθα τρία λεπτά πριν ξεκινήσει η απογευματινή παράσταση που έπαιζα. Έφτιαχνα τη γραβάτα μου στον καθρέφτη και λέει ο Μιχάλης, ο φροντιστής ότι χτυπάει το τρίτο κουδούνι.

Του έκανα αυτές τις πλάκες που κάνουμε μεταξύ μας. Και εκεί που έφτιαχνα τη γραβάτα, νιώθω ένα μούδιασμα στη γλώσσα, στο μάγουλο και σε όλο μου το χέρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε κλάσματα δευτερολέπτου σκέφτομαι, “νεύρο που να ενώνει γλώσσα, μάγουλο και χέρι δεν υπάρχει, άρα είναι κεφάλι, άρα είναι ή όγκος ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή εγκεφαλικό.

Τρέχω στον Άλκη Κούρκουλο και του λέω, “παθαίνω εγκεφαλικό”. Με έβαλε να κάτσω κάτω, να σηκώσω τα χέρια, να χαμογελάσω, με ρώτησε τι μέρα είναι, τα έκανα όλα και μου λέει “μια χαρά είσαι”. Πήρα ένα λεξοτανίλ και βγήκα να παίξω. Τα έπαιξα όλα πολύ γρήγορα. Κράτησε η παράσταση 12 λεπτά λιγότερο.

Πρόλαβα έτσι τη θρομβόλυση. Αν δεν την προλάβαινα το χέρι μου θα έκανε ένα μήνα να επανέλθει. Με το Σταρόβα πάθαμε το ίδιο πράγμα, απλά στην ομιλία αυτός, στο χέρι εγώ. Εγώ την επόμενη μέρα από αυτό είχα να βαπτίσω τα παιδιά της Νάθενα, και ήμουν στην εντατική.

Πήγε η Σμαράγδα μόνη της και τα βάπτισε αλλά θεωρούμαι κι εγώ νονός. Έκατσα 48 ώρες στην εντατική, βγήκα και έκανα κανονικά την παράσταση μετά. Ήμουν πολύ χαρούμενος που ήμουν ζωντανός. Μετά από κάτι τέτοιο αναθεωρείς πολλά πράγματα. Λες ότι δε θα ξαναστεναχωρηθείς ποτέ», έχει αποκαλύψει ο ηθοποιός.

Η προσωπική του ζωή & η σχέση με την κόρη του

Η προσωπική ζωή του Θοδωρή Αθερίδη απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα τον Δεκέμβριο του 2026, όταν έγινε γνωστό ότι ο ίδιος και η Σμαράγδα Καρύδη αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Παρά τον χωρισμό τους, η σχέση τους παραμένει υποδειγματική, καθώς η βαθιά αγάπη και ο αλληλοσεβασμός που χτίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν κλονίστηκαν.

Μάλιστα, λίγο καιρό μετά την είδηση, οι δυο τους ανήρτησαν μια κοινή φωτογραφία από τις φετινές πασχαλινές τους διακοπές, όπου πόζαραν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Κεντρικό πρόσωπο στη ζωή του παραμένει η κόρη του, Φωτεινή Αθερίδου, την οποία απέκτησε από τον πρώτο του γάμο με την Ελένη Γκασούκα.

Η σχέση πατέρα και κόρης είναι εξαιρετικά στενή, με τον ηθοποιό να εκφράζει συχνά τον θαυμασμό του για εκείνη, τόσο ως ηθοποιό και δημιουργό όσο και ως μητέρα. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η Φωτεινή Αθερίδου είναι παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, με τον οποίο έχουν αποκτήσει 2 παιδιά.

Μάλιστα, ο ηθοποιός έχει περιγράψει το γεγονός ότι είναι παππούς ως μια από τις πιο αναζωογονητικές και ευτυχισμένες εμπειρίες της ζωής του.

«Είναι ερωτικό. Πηγαίνω στο σπίτι και αν παίζει και δεν μου δίνει σημασία, αισθάνομαι θιγμένος. Λες κι είναι γκόμενος. Το μπαμπάς με το παππούς έχει τεράστια διαφορά. Το παππούς είναι καλύτερο. Δεν είναι δικό σου το παιδί και αυτό σου τη δίνει λίγο, γιατί θα ήθελες να μπορείς να επέμβεις, αλλά είναι λάθος και δεν το κάνεις. Είναι όμως, μαγικό παιδιά», έχει δηλώσει για τον ρόλο του ως παππούς.