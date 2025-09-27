«The Voice»: Η “Klavdia” μάγεψε κριτές και κοινό με την «Αστερομάτα»

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ το μουσικό τάλεντ σόου «The Voice» με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και την Klavdia να ερμηνεύει την «Αστερομάτα».

Ειδικότερα, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης – ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό κατά την είσοδο του – και ο Πάνος Μουζουράκης πήραν τη θέση τους, Στην συνέχεια απροειδοποίητα εμφανίστηκε στην σκηνή η Klavdia, η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2023, θυμίζοντας σε όλους την πρώτη της συμμετοχή στο «The Voice».

Οι coaches γύρισαν αμέσως τις καρέκλες τους, ενώ η Έλενα Παπαρίζου δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της για την αναπάντεχη επιστροφή της Klavdia στο πλατό του μουσικού σόου, με μία εντυπωσιακή επανελτέρεση του «Roxanne».

Η Klavdia στη συνέχεια ερμήνευσε την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο κατέκτησε την 6η θέση στην Eurovision.