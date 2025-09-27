Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

«The Voice»: Η “Klavdia” μάγεψε κριτές και κοινό με την «Αστερομάτα»

Η έκπληξη του Γιώργου Καπουτζίδη στους κριτές

«The Voice»: Η “Klavdia” μάγεψε κριτές και κοινό με την «Αστερομάτα»
Corinne Cumming / EBU
DEBATER NEWSROOM

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ το μουσικό τάλεντ σόου «The Voice» με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και την Klavdia να ερμηνεύει την «Αστερομάτα».

Ειδικότερα, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης – ο οποίος αποθεώθηκε από το κοινό κατά την είσοδο του –  και ο Πάνος Μουζουράκης πήραν τη θέση τους, Στην συνέχεια απροειδοποίητα εμφανίστηκε στην σκηνή η Klavdia, η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision του 2023, θυμίζοντας σε όλους την πρώτη της συμμετοχή στο «The Voice».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι coaches γύρισαν αμέσως τις καρέκλες τους, ενώ η Έλενα Παπαρίζου δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της για την αναπάντεχη επιστροφή της Klavdia στο πλατό του μουσικού σόου, με μία εντυπωσιακή επανελτέρεση του «Roxanne».

Η Klavdia στη συνέχεια ερμήνευσε την «Αστερομάτα», το τραγούδι με το οποίο κατέκτησε την 6η θέση στην Eurovision.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ