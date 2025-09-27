Γιώργος Μαζωνάκης: “Σεισμός” κατά την είσοδο του στο πλατό του “The Voice” (βίντεο)

Το μουσικό τάλεντ σόου του “The Voice” ανοίγει σήμερα (27/9) αυλαία και ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο πλατό προκαλώντας στην κυριολεξία “σεισμό”.

Υπό τους ρυθμούς του «Ανήκω σε μένα» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό του «The Voice» με το κοινό να τον αποθεώνει και να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Ο ίδιος ήταν ντυμένος με το απαράμιλλο στυλ του στα λευκά και γεμάτος κέφι πήγε να πάρει τη θέση του ως κριτής αφού χαιρέτησε εγκάρδια τον παρουσιαστή του σόου Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται στους κριτές έχοντας δίπλα του την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη ως κριτές και coaches του μουσικού τάλεντ σόου.