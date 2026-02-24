Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά ο ηθοποιός – Η Αγοραστή Αρβανίτη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι
Η τρυφερή ανάρτηση τους
O Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.
Την Τρίτη (24/02) έκανε το ζευγάρι γνωστή την χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας μία τρυφερή πόζα του νεογέννητου στο Instagram. Στη φωτογραφία φαίνεται το χεράκι του μωρού να κρατάει σφιχτά το χέρι του Θανάση Τσαλταμπάση.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν: «My son. Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια».
Σημειώνεται ότι το 2023 παντρεύτηκε το ζευγάρι, ενώ ένα χρόνο αργότερα απέκτησε το πρώτο του παιδί, τη μικρή Θωμαΐδα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις