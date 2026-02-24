Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά ο ηθοποιός – Η Αγοραστή Αρβανίτη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Η τρυφερή ανάρτηση τους

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά ο ηθοποιός – Η Αγοραστή Αρβανίτη γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι
Αναστασία Ξυδιά

O Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Την Τρίτη (24/02) έκανε το ζευγάρι γνωστή την χαρμόσυνη είδηση, δημοσιεύοντας μία τρυφερή πόζα του νεογέννητου στο Instagram. Στη φωτογραφία φαίνεται το χεράκι του μωρού να κρατάει σφιχτά το χέρι του Θανάση Τσαλταμπάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν: «My son. Καλωσόρισες ψυχή μου. Σε περιμένει μια αδελφή μούρλια».

Σημειώνεται ότι το 2023 παντρεύτηκε το ζευγάρι, ενώ ένα χρόνο αργότερα απέκτησε το πρώτο του παιδί, τη μικρή Θωμαΐδα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ