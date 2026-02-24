Αγοραστή Αρβανίτη: Ο έρωτας με τον Θανάση Τσαλταμπάση, ο γάμος μετά από 14 χρόνια σχέσης & το θέατρο

Η Αγοραστή Αρβανίτη έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, υπηρετώντας με ήθος και συνέπεια την τέχνη του θεάτρου. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, η ίδια βιώνει την απόλυτη προσωπική ολοκλήρωση στο πλευρό του Θανάση Τσαλταμπάση, με τον οποίο ενώθηκαν πρόσφατα με τα δεσμά του γάμου έπειτα από 14 χρόνια σχέσης.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή:

Η σπουδαία πορεία της στο θέατρο

Η Αγοραστή Αρβανίτη είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ έχει σπουδάσει και υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδης», από όπου αποφοίτησε το 2013.

Η απόφασή της να ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέατρο ενισχύθηκε από την παρότρυνση του Θανάση Τσαλταμπάση, ο οποίος διέκρινε από νωρίς το ταλέντο της.

Στο θέατρο, η πορεία της χαρακτηρίζεται από ποιοτικές επιλογές και συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Τσέζαρις Γκραουζίνις.

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ήταν η συμμετοχή της στην παράσταση «Φιλιά, Όσκαρ…» στο Θέατρο Αθηνών, όπου υποδύθηκε τον ρόλο της «Κυρίας Ροζ», αποσπώντας θετικές κριτικές για την ευαισθησία και την αμεσότητα της ερμηνείας της.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, ενώ το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει τόσο κλασικά έργα όσο και σύγχρονες παραγωγές που εστιάζουν στην ανθρώπινη ψυχολογία και τα κοινωνικά ζητήματα.

Πέρα από το θεατρικό σανίδι, η Αγοραστή Αρβανίτη έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Πέμπτη & 12», αλλά και στην τηλεόραση, όπου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Daddy Cool».

Ο έρωτας με τον Θανάση Τσαλταμπάση

Ο έρωτας της Αγοραστής Αρβανίτη και του Θανάση Τσαλταμπάση μετρά πλέον 17 χρόνια κοινής πορείας, ξεκινώντας από μια τυχαία γνωριμία σε ένα μπαράκι.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έχει περιγράψει πως εκείνη τη βραδιά γινόταν χαμός γύρω του λόγω της δημοσιότητάς του, όμως η Αγοραστή ήταν η μόνη που παρέμενε ατάραχη και δεν έδειχνε να εντυπωσιάζεται, γεγονός που κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του.

«Αρχικά να πω ότι τότε γινόταν χαμός με τον Θανάση, εμένα με σόκαρε. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να σνομπάρω. Μου φάνηκε ότι ήταν ωραίο αυτό που του έκαναν, αλλά μήπως ήταν και λίγο κουραστικό. Αυτό ήταν αρχικά. Ναι, μου άρεσε, αλλά αυτό ήταν μια πολύ βιαστική στιγμή, εστιάσαμε στη διασημότητα του Θανάση. Μόνοι μας βόλτα βγήκαμε άμεσα, μα μου άρεσε αυτό, λέω. Εκείνη την ημέρα δεν τελείωνε η βραδιά», είπε σε συνέντεξή της πρόσφατα η Αγοραστή Αρβανίτη.

«Στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει ρουτίνα και μας κάνει και πιο δημιουργικούς να είμαστε μαζί. Γνωριστήκαμε όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Mε γοητεύει πολύ το ταλέντο του και ότι είναι καλός άνθρωπος», έχει εξομολογηθεί επίσης η ηθοποιός.

Ο γάμος μετά από 14 χρόνια σχέσης

Μετά από 14 χρόνια σχέσης, η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης επισφράγισαν την κοινή τους πορεία με έναν θρησκευτικό γάμο που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στο Κορωπί.

Ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του ηθοποιού, ο γάμος έγινε κυρίως για χάρη της κόρης τους, της Θωμαΐδας, η οποία είχε γεννηθεί λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2024.

Πριν από τη θρησκευτική τελετή, το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει και πολιτικό γάμο λίγο πριν τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

«Στις αρχές αρχές, με τη Θωμαΐδα, κατάλαβα γιατί μπορεί ένα ζευγάρι να χωρίσει. Ενώ δεν πίστευα, γιατί λέω καταρχάς είμαστε τόσα χρόνια μαζί, ή για ένα άλλο ζευγάρι λέω “μόλις παντρεύονται πότε βρίσκουν να χωρίσουν;”. Είναι τόσο μεγάλη η αλλαγή του δεδομένου, που μπορεί πραγματικά να υπάρξει και μια ένταση που μπορεί να μην την είχες άλλες φορές», έχει πει ο ηθοποιός.

Να θυμίσουμε ότι η Αγοραστή Αρβανίτη και ο Θανάσης Τσαλταμπάση περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, το οποίο είναι αγόρι, όπως αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η Αγοραστή Αρβανίτη βρίσκεται ήδη στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και ο τοκετός αναμένεται να γίνει μετά τα μέσα Φεβρουαρίου 2026.

«Στα μέσα Φλεβάρη περιμένουμε το 2ο παιδάκι μας. Είναι αγοράκι. Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα έρχεται αγοράκι. Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι για να έχει αδερφάκι η μικρή. Ο Θανάσης με βοηθάει πάρα πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Είναι τέλειο που είναι τόσο παρών στη μικρή», έχει αποκαλύψει η Αγοραστή Αρβανίτη.