Θανάσης Λάλας: Αποκάλυψε πώς κατάφερε να αδυνατίσει – «Σταματάω όταν νιώθω κορεσμό» (vid)

Σε μία από τις πιο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις των τελευταίων ετών, ο Θανάσης Λάλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» και στην Έλενα Παπαβασιλείου. Πέρα από τις βαθύτερες σκέψεις του για τη ζωή και τη δημοσιογραφία, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την εντυπωσιακή του αλλαγή στην εμφάνιση και το πώς κατάφερε να αδυνατίσει.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, συγγραφέας και καλλιτέχνης, ο οποίος διατηρεί εδώ και δεκαετίες ένα ιδιαίτερο και πάντα ενδιαφέρον προφίλ στα ελληνικά media, προκάλεσε αίσθηση με την πρόσφατη εικόνα του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «EQ» του ACTION 24, ο Θανάσης Λάλας κλήθηκε να απαντήσει για το μυστικό που κρύβεται πίσω από την απώλεια βάρους που έχει επιτύχει, δίνοντας μια απάντηση που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες δίαιτες και τα εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής.

«Όταν μιλάς για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βρουν τη λύση και περνάνε δύσκολα στη ζωή τους υπάρχει πάντα ένας βαθύς σεβασμός. Γιατί κι εγώ έρχομαι από μία οικογένεια που είχε οικονομικά προβλήματα, περνούσαν δύσκολα οι άνθρωποι, παλεύαν για τα παιδιά τους και ξέρω εκεί έξω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μεγάλη μάχη γι’ αυτό», είπε αρχικά ο Θανάσης Λάλας.

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ όταν μιλάω για το χρήμα μιλάω για το λίγο, για μένα το πολύ είναι το λίγο. Όταν είχα το πολύ, στις τράπεζες, στα σπίτια, δεν ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Δεν ήξερα τι να τα κάνω αυτά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που με κάνει την ώρα που αποφασίζω κάτι και ξέρω ποιες είναι οι επιθυμίες μου να μπορώ να τις ικανοποιήσω».

«Όλο αυτό το πράγμα μου έγινε βίωμα. Το ότι το λίγο είναι το πολύ, η απόλαυση του λίγο, δηλαδή αυτό το πράγμα που σε χορταίνει. Κι ένας τρόπος με τον οποίο αδυνάτισα ήταν αυτός. Αδυνάτισα αποφασίζοντας πως θα σταματάω όταν νιώθω κορεσμό», εξήγησε ο Θανάσης Λάλας.

