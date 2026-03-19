Τάνια Τρύπη: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την κούκλα κόρη της, Τζένη Καζάκου (pics)

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Τάνια Τρύπη και η κόρη της, Τζένη Καζάκου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μαμά και κόρη σε μια χαλαρή βόλτα στην Βουκουρεστίου, με την ομοιότητά τους να είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή.

Η 56χρονη αγαπημένη ηθοποιός και η 26χρονη κόρη της, την οποία η Τάνια Τρύπη απέκτησε από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Καζάκο, απαθανατήστηκαν να περπατούν ευδιάθετες και χαλαρές.

Η Τζένη Καζάκου, που ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα των γονιών της αλλά και των θρυλικών παππούδων της, φαίνεται να έχει κληρονομήσει τη γοητεία και τη φωτογένεια της μητέρας της, με πολλούς να σχολιάζουν πως μοιάζουν σαν «δύο σταγόνες νερό».

Η εξόρμησή τους στο κέντρο δεν ήταν τυχαία, καθώς κατευθύνονταν προς το Θέατρο Βρετάνια για την προγραμματισμένη τους πρόβα. Αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τις δύο, αφού σηματοδοτεί την πρώτη τους θεατρική συνεργασία.

Μαμά και κόρη συμπρωταγωνιστούν στην εμβληματική νεοελληνική κωμωδία των Κεχαΐδη και Χαβιαρά, «Με δύναμη από την Κηφισιά».

Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Θέμις Μαρσέλλου, με τις δύο ηθοποιούς να δηλώνουν ενθουσιασμένες που μοιράζονται την σκηνή σε ένα έργο που υμνεί τη γυναικεία ψυχολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Λίλα λόγια για την παράσταση

Ένα εμβληματικό έργο του νεοελληνικού θεάτρου, το διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από την Κηφισιά», ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια.

Μια από τις πιο ευφυείς νεοελληνικές κωμωδίες έρχεται με έναν θίασο-έκπληξη: τέσσερις χαρισματικές Ελληνίδες ηθοποιούς που αναλαμβάνουν να φωτίσουν με χιούμορ και συγκίνηση τους χαρακτηριστικούς ρόλους του έργου, σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Οι Τάνια Τρύπη, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Κωνσταντάκη και Τζένη Καζάκου ενσαρκώνουν τέσσερις γυναίκες, δεμένες με βαθιά φιλία που ονειρεύονται συνεχώς ένα ταξίδι, την ελευθερία, την επανεκκίνηση…

Τέσσερις γυναίκες. Ένα σπίτι.

Χθες, σήμερα, αύριο. Ο χρόνος κυλά, οι μνήμες επιστρέφουν και το μέλλον παραμένει ανοιχτό σαν ερώτημα.

Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, διαλυμένα, ξεχασμένα, αλλά και πεισματικά ζωντανά.

Η απόγνωση συνυπάρχει με την ελπίδα. Το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα.

Το χιούμορ γίνεται άμυνα και εξομολόγηση μαζί.

Η αγάπη.

Η φιλία.

Οι άντρες.

Και πάνω απ’ όλα, η ζωή — με τις αντιφάσεις της, τις απώλειες, τις μικρές νίκες και τη δύναμη που βρίσκουμε μέσα μας για να συνεχίσουμε.

Ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, τρυφερό και αληθινό, που μιλά για τις γυναίκες μέσα από την Αλέκα, τη Φωτεινή, τη Μάρω και την Ηλέκτρα, κλείνοντας το μάτι και στον κόσμο των αντρών…

Ένα ελληνικό θεατρικό έργο για τη ζωή όπως πραγματικά είναι!