Τάκης Ζαχαράτος: «Έχω γράψει σενάριο για τον Γιώργο Μαρίνο που θα ήθελα να γίνει ταινία»

Στην απώλεια του Γιώργου Μαρίνου αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, αποκαλύπτοντας ότι τον γνώριζε προσωπικά και ότι είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στη θρυλική «Μέδουσα».

Ο γνωστός σόουμαν μίλησε με λόγια βαθιάς εκτίμησης για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, ενώ αποκάλυψε ότι έχει γράψει ένα σενάριο εμπνευσμένο από τη σχέση τους, το οποίο θα επιθυμούσε να δει να μεταφέρεται είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε σήμερα (12.03) εκπομπή «Το Πρωινό», εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαρίνου.

«Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε δρόμους για όλους τους επόμενους. Έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται “Γιώργος Μαρίνος”», είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος.

Στη συνέχεια υπογράμμισε τη σημασία της καλλιτεχνικής του παρουσίας, σημειώνοντας πως η πορεία και η στάση ζωής του αποτελούν παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.

«Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται σε δραματικές σχολές, για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του, σε μία εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι – ακόμα και τώρα – δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες. Ήταν και εκεί πρωτοπόρος», είπε ακόμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γνωριμία και τη συνεργασία τους στη «Μέδουσα», εξηγώντας ότι η σχέση τους αποτέλεσε έμπνευση για ένα σενάριο που έχει γράψει.

«Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, είχα την τιμή να με καλέσει στη “Μέδουσα” για να συνεργαστούμε. Και αυτό είναι και η αφορμή ενός σεναρίου που είχα γράψει και έχω γράψει δηλαδή για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή θα ήθελα να γίνει ταινία ή εύχομαι να γίνει κάποια στιγμή στο θέατρο ή στο σινεμά. Και ήταν μαγικό το ότι έμπαινα στο καμαρίνι του, σε αυτό το θρυλικό καμαρίνι της “Μέδουσας”, να μου κάνει μια εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του – και με ρωτούσε για τη ζωή μου – και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος μοιράστηκε και μια συγκινητική ανάμνηση από την περίοδο που εργαζόταν εκεί, περιγράφοντας την αγωνία που είχε ο σπουδαίος καλλιτέχνης πριν από κάθε εμφάνιση.

«Και κάτι που θυμάμαι πάρα πολύ με συγκίνηση, είναι ότι όταν δούλευα πια εκεί, μου έλεγε ο κύριος Ιωαννίδης, ο επιχειρηματία “εδώ μου λέει έκλαιγε ο Μαρίνος”. Λέω γιατί έκλαιγε;”. Λέει “έκλαιγε πάντα, κάθε βράδυ από την αγωνία”. Με τα χρόνια κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Για να ‘ναι τεράστιος καλλιτέχνης, να ‘χει καθημερινά την αγωνία να φτάσει το ρεκόρ του. Ένα ρεκόρ που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τάκης Ζαχαράτος συνέχισε να μιλά με λόγια θαυμασμού για τον Γιώργο Μαρίνου, τονίζοντας πως η παρουσία του θα παραμείνει διαχρονική.

«Είναι ένας σταρ. Είναι, για μένα δε θα πω ποτέ ήταν, είναι και θα παραμείνει γιατί ήρθε για αυτό το σκοπό. Με λάμψη, με ταλέντο, με ομορφιά, καλλονός, με τύχη. Συνάντησε σπουδαίους, τεράστιους δασκάλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι γνώριζε νέα για την πορεία της ζωής του καλλιτέχνη τα οποία επέλεξε να κρατήσει ιδιωτικά, επιλέγοντας να εστιάσει στην κληρονομιά που αφήνει πίσω του.

«Έμαθε τα νέα του, ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα, γιατί είναι δικά του. Και θα μείνω στην κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας, τη σπουδαία αυτή κληρονομιά. “Σε ευχαριστώ και μπράβο σου”», παραδέχτηκε στο τέλος.