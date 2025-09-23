Τάκης Βαμβακίδης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του – «Ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα»

Λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν με πνευμονική εμβολή, ο Τάκης Βαμβακίδης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” στον ALPHA. Ο γνωστός ηθοποιός είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 14 Αυγούστου.

Οι πρώτες δηλώσεις του Τάκη Βαμβαδίκη

«Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή. 58 λεπτά και με 14 εξετάσεις την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Αμέσως κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα», ανέφερε αρχικά για το πρόβλημα υγείας του», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Όσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της η γυναίκα του είναι βράχος σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ».

«Τον Μανούσο τον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του», ανέφερε ο Τάκης Βαμβακίδης για τον Μανούσο Μανουσάκη.

