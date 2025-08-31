Τάκης Καραγκούνιας – Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon

Ο Τάκης Καραγκούνιας μπαίνει στο Exathlon αρκετά δυναμικά με σκοπό να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τελικό και να γίνει ο μεγάλος νικητής. Έχοντας μία αρκετά δυναμική πορεία στο Survivor κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του, ενώ η μεγάλη αδυναμία στην κόρη του η οποία τον στηρίζει σε κάθε βήμα του, του δίνει πάντα δύναμη για να προσπαθεί για κάθε του στόχο.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή, οι σπουδές και η υπηρεσία στα ΟΥΚ

Ο τόπος καταγωγής του είναι το Αίγιο, το οποίο ο Τάκης Καραγκούνιας αγαπά ιδιαίτερα. Όσον αφορά την ημερομηνία της γέννησής του είναι το 1973 και είναι 52 ετών. Πρόκειται για έναν αρκετά σκληραγωγημένο άνθρωπο που από μικρή ηλικία ασχολείται με τον αθλητισμό, ενώ μάλιστα υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό ως βατραχάνθρωπος. Επιπρόσθετα λίγο καιρό πριν πήρε το πτυχίο του από την γυμναστική ακαδημία.

Λίγα λόγια για την επαγγελματική του πορεία

Γενικότερα ο Τάκης Καραγκούνιας είναι ιδιαίτερα αθλητικός, με την γυμναστική να αποτελεί μία πτυχή του εαυτού του. Η πυγμαχία αποτελούσε ένα άθλημα που ασχολήθηκε ενεργά και το ταλέντο του τον οδήγησε πολύ μακριά. Συγκεκριμένα, στέφθηκε πρωταθλητής πυγμαχίας 7 φορές, ενώ έγινε και μέλος της Εθνικής Ομάδας. Παράλληλα, έχει υπάρξει και διαιτητής ποδοσφαίρου.

Η προσωπική ζωή

Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την Δήμητρα Κιτσάτη, ενώ την αγάπη και τον έρωτά τους επισφράγισε ο ερχομός της κόρης τους, Ραφαηλίας.

Αν και το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους, η αμοιβαία εκτίμηση και η αγάπη που τρέφουν ο ένας για τον άλλον ήταν πάντα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, η πρώην σύζυγός του όταν ο Τάκης Καραγκούνιας συμμετείχε στο Survivor είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Χαρακτηριστικά είχε πει για τον Τάκη Καραγκούνια: “Ένας υπέροχος άνθρωπος με απίστευτες ευαισθησίες. Είναι δύσκολο να αγαπάς έναν άνθρωπο και ταυτόχρονα να μην είσαι μαζί του για διάφορους λόγους. Ο Τάκης πολλές φορές είναι οξύθυμος και δε μπορεί να το διαχειριστεί, αλλά το καλό είναι ότι ο θυμός του κρατάει δευτερόλεπτα. Τη συμπεριφορά του την καταλαβαίνω λόγω της δύσκολης δουλειάς του και της ατελείωτης μοναξιάς που έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια”

Το Καλοκαίρι του 2024 ο Τάκης Καραγκούνιας αποκάλυψε ότι υπήρξε επανασύνδεση με την πρώην σύζυγό του. Το ζευγάρι ήρθε και πάλι κοντά, ενώ ο ένας σταθερά βρίσκεται πάντα δίπλα στον άλλον και με την μονάκριβη κόρη τους αποτελούν μία πολύ όμορφη και δεμένη οικογένεια.