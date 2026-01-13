Συνατσάκη για Καινούργιου: «Αν ήθελα να την πληγώσω, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και έγκυος»

Η Μαίρη Συνατσάκη ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με την κόντρα και το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια πρεμιέρας στο Θέατρο Ακροπόλ. Η influencer εξήγησε πως η ενόχλησή της ξεκίνησε από ένα ρεπορτάζ που προβλήθηκε την περίοδο της εγκυμοσύνης της, το οποίο την είχε φέρει σε δύσκολη θέση.

Παρά την ένταση εκείνης της εποχής, η ίδια τόνισε πως δεν επιθυμεί να δώσει περαιτέρω συνέχεια στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί. Έχοντας ακούσει τις εξηγήσεις της παρουσιάστριας, εξέφρασε την επιθυμία να κλείσει οριστικά το θέμα ώστε να σταματήσει να δέχεται σχετικές ερωτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Καινούργιου σε Συνατσάκη: «Γιατί το κάνεις όλο αυτό τώρα; Τότε δεν είχα λόγο στην εκπομπή» (vid)

Όλα όσα είπε η Μαίρη Συνατσάκη στις δηλώσεις της

«Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα και τώρα που σας κοιτάω στα μάτια όλες και όλους. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη, καλή ώρα σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα, ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow, εντάξει; Πέρασαν τρεις μήνες που, όπου κι αν βρισκόμουν, μου έκαναν αυτή την ερώτηση και απαντούσα “αφήστε το, εντάξει, όλα καλά”.

Στο πλαίσιο του challenge στον Fipster, και για να ξεκαθαριστεί το τοπίο, μίλησα για αυτό το σκηνικό. Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έξω φρενών και έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεση, θέλω να είναι πολύ καλά, θέλω να πάνε όλα μια χαρά, δεν ήταν μια προσωπική επίθεση.

Μίλησα για όλους και για την ομάδα της, ακούω την εξήγησή της που έχει να κάνει μάλλον με την… όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της. Το ακούω, το δέχομαι. Παίρνω αυτό που λέει και λέω αντίστοιχα ότι αν ενοχλήθηκε, θα μπορούσε κι εκείνη να μου κάνει ένα τηλέφωνο και όχι να βγει στον αέρα.

Δεν το ξεκίνησα εγώ, ήθελα απλά να τελειώσει, γιατί μου φαινότανε πολύ άσχημο δύο μήνες συνεχόμενα να απαντάω στο “εντάξει, αφήστε το, δεν πειράζει”. Κάτι έγινε, έγινε τότε. Ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και ακούω πολύ αυτό που είπε, ότι και εκείνη τότε θα ήθελε τα πράγματα να ‘ναι αλλιώς», ξεκαθάρισε η Μαίρη Συνατσάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: