Στυλιάνα Αβερκίου: Στιγμές αγωνίας στο Ντουμπάι για τη σύντροφο του Φειδία Παναγιώτου (βίντεο)

Στιγμές αγωνίας βίωσε στο Ντουμπάι, η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου, Στυλιάνα Αβερκίου, όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω των social media.

Η influencer βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με την οικογένεια της και φίλες της προκειμένου να γιορτάσουν το καθιερωμένο bachelorette πάρτι πριν τον γάμο της με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατούσε στο Ντουμπάι από τις συνεχόμενες επιθέσεις του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου 28/2 της δημιούργησε πανικό όπως μοιράστηκε και η ίδια με τους followers της.

«Είμαστε στο Ντουμπάι για το πάρτι μου, που μόνο πάρτι δεν είναι με τέτοια αγωνία και άγχος. Η εμπειρία που μπορώ να σας πω είναι η στιγμή που έτρεμαν τα πόδια μου και δεν μπορώ να σας περιγράψω εκείνο το συναίσθημα, αλλά ήταν εκείνο που βλέπεις στα άρθρα και τις ειδήσεις και αγχώνεσαι, αλλά μετά λες “εντάξει, ο κόσμος εδώ κινείται κανονικά, οπότε ίσως είναι παραπληροφόρηση και μπορώ να ξεαγχωθώ”» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Είπαμε ότι δεν θα πάμε κάπου εκτός του ξενοδοχείου, θα μείνουμε μέσα κάπου. Πήγαμε στην πισίνα που ήταν ανοιχτή και έβλεπες τους ουρανοξύστες και ακούγαμε κάτι περίεργο. Ο κόσμος ξεκινούσε να είναι ανήσυχος, κοίταζε γύρω του τι γινόταν και ήρθε ειδοποίηση στο τηλέφωνο, ακούγοταν ο συναγερμός, αυτό το πράγμα το φρικιαστικό που σου λέει να πας κάπου με ασφάλεια.

Σηκωνόμαστε, πάμε στο δωμάτιο, παίρνουμε διαβατήρια και τα πράγματα, ήμασταν στον 38ο όροφο, το ασανσέρ ήταν γεμάτο, δεν βρίσκαμε να κατεβούμε και ήμασταν σε πανικό γιατί ακούγαμε θορύβους.

Αναγκαστήκαμε από τον 38ο όροφο να κατεβούμε στο lobby, είχα και τη μαμά μου μαζί. Έβλεπες πράγματα έξω, έλεγες “τώρα μας βομβαρδίζουν;”, επικρατούσε τούτος ο πανικός».

Στυλιάνα Αβερκίου: «Βαστώ αυτό το βάρος μέσα μου»

Τέλος, η Στυλιάνα Αβερκίου τόνισε ότι «πήρα όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα και τα έφερα σε ένα ταξίδι που εξελίχθηκε έτσι. Βαστώ αυτό το βάρος μέσα μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διάβασα “εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε Ντουμπάι”. Αυτές τις στιγμές σταματήστε να είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και πολέμους».