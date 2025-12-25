Stranger Things: Πότε θα είναι διαθέσιμα τα νέα επεισόδια στην Ελλάδα

Σήμερα κάνουν πρεμιέρα τα νέα επεισόδια του Stranger Things, με το ελληνικό κοινό να μπορεί να τα παρακολουθήσει στο Netflix από τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, στις 03:00 π.μ.

Ο νέος κύκλος έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις του Stranger Things 4, ενώ το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν υπόσχεται δυνατές ερμηνείες και σκηνές δράσης υψηλής έντασης.

Η ιστορία συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος κύκλος και εστιάζει στην ομάδα των ηρώων, οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον Vecna, μέσα σε ένα Hawkins που έχει πληγεί βαθιά από τα ρήγματα.

Την ίδια ώρα, η αποστολή της ομάδας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς η αυξημένη στρατιωτική παρουσία και το ανθρωποκυνηγητό για την Eleven δημιουργούν νέα εμπόδια. Παράλληλα, όσο πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will Byers, όλοι καλούνται να ενωθούν για μια ύστατη και καθοριστική αναμέτρηση απέναντι σε μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή.

Τα πρώτα επεισόδια της τελευταίας σεζόν, που κυκλοφόρησαν πριν από περίπου έναν μήνα, απέσπασαν ιδιαίτερα θετικές κριτικές από τα διεθνή μέσα. Πολλοί κριτικοί χαρακτήρισαν τον κύκλο εντυπωσιακό και φιλόδοξο, με υψηλό επίπεδο παραγωγής.

Ο «Guardian» έκανε λόγο για μια «πολυτελή εκκίνηση του φινάλε», επισημαίνοντας ότι η σειρά, παρότι οι πρωταγωνιστές της έχουν πλέον ενηλικιωθεί, καταφέρνει να υιοθετήσει έναν πιο ώριμο, σκοτεινό και θεαματικό τόνο, διατηρώντας παράλληλα τον συναισθηματικό της πυρήνα. Αντίστοιχα θετική είναι και η συνολική αποτίμηση των κριτικών, με το «Rotten Tomatoes» να καταγράφει περίπου 85% θετικές αξιολογήσεις.

Το οριστικό φινάλε του «Stranger Things», σε μορφή τηλεταινίας που θα κλείσει οριστικά την ιστορία της σειράς, έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας.