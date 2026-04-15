Στέλλα Ψαρουδάκη: Ποια είναι η ηθοποιός που φημολογείται ότι είναι η νέα σύντροφος του Αναστάση Ροϊλού

Ο Αναστάσης Ροϊλός, πρωταγωνιστής της σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ», φαίνεται πως διανύει μια εξαιρετική περίοδο στην προσωπική του ζωή στο πλευρό της συναδέλφου του, Στέλλας Ψαρουδάκη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού ΟΚ!, οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί φημολογείται πως είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz.

Η καταγωγή & οι σπουδές της

Η Στέλλα Ψαρουδάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης και ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων ηθοποιών που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια μέσα από την άνθιση της μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση.

Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Παράλληλα, διαθέτει πτυχίο από το τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ, καθώς και πτυχίο Φιλολογίας.

Η συμμετοχή της στις Άγριες Μέλισσες και το Grand Hotel

Η Στέλλα Ψαρουδάκη καθιερώθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1. Εκεί υποδύθηκε την Κορίνα Μεγαρίτη, την κόρη του Ακύλα Μεγαρίτη που ενσάρκωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο ρόλος της ήταν κομβικός, καθώς η Κορίνα ήταν μια νεαρή γυναίκα που ζούσε υπό την επιβολή του πατέρα της, ενώ ο έρωτάς της για τον Μελέτη την έφερε αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες για την οικογένειά της και το παρελθόν τους στο Διαφάνι.

H ηθοποιός συμμετέχει και στη δραματική σειρά εποχής «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Μαρούλας Ηλιοπούλου, η οποία εργάζεται ως καμαριέρα στο εμβληματικό ξενοδοχείο.

Στο «Grand Hotel» η Μαρούλα ερωτεύτηκε σφόδρα τον Πέτρο, αλλά δεν άργησε να καταλάβει ότι δεν έχει ελπίδα, αφού η καρδιά του ανήκει αλλού.

Η θεατρική πορεία της Στέλλας Ψαρουδάκη χαρακτηρίζεται από μια σταθερή παρουσία σε σημαντικές παραστάσεις, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή της στις «Φοίνισσες» του Ευριπίδη.

Η παράσταση αυτή, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου από το Εθνικό Θέατρο, παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, αποτελώντας μια κομβική στιγμή για την ίδια.

Πριν από αυτή τη μεγάλη παραγωγή, η ηθοποιός είχε ήδη δοκιμαστεί σε απαιτητικά κλασικά έργα στο Εθνικό Θέατρο, όπως στον «Μακμπέθ» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη, όπου είχε την ευκαιρία να εργαστεί και ως βοηθός σκηνοθέτη, αλλά και στο εμβληματικό «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ».

Έχει συμμετάσχει επίσης σε παραστάσεις όπως το «Ένας ήρωας του καιρού μας», καθώς και στη «Μόμο».

Η φημολογούμενη σχέση με τον Αναστάση Ροιλό

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης έχει βρεθεί η προσωπική ζωή της Στέλλας Ψαρουδάκη, λόγω της φημολογούμενης σχέσης της με τον συνάδελφό της, Αναστάση Ροϊλό.

Παρόλο που οι δύο ηθοποιοί διατηρούν πολύ χαμηλό προφίλ και αποφεύγουν τις δηλώσεις στις ψυχαγωγικές εκπομπές, οι κοινές τους εμφανίσεις σε θεατρικές πρεμιέρες έχουν πυροδοτήσει πλήθος δημοσιευμάτων που τους θέλουν να είναι ζευγάρι από το 2024. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η γνωριμία τους φαίνεται πως έχει τις ρίζες της στον κοινό επαγγελματικό τους κύκλο, καθώς και οι δύο ανήκουν στην ίδια ταλαντούχα γενιά ηθοποιών που αναδείχθηκαν μέσα από τις «Άγριες Μέλισσες».

Οι δύο ηθοποιοί συνυπήρξαν τηλεοπτικά το 2022 στον τελευταίο κύκλο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

«Προσέχω όσο μπορώ. Έχω social media, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ. Δεν μπορώ λόγω χρόνου, αλλά και θεωρώ ότι η δουλειά είναι πιο σημαντικό να προβάλλεται από κάτι άλλο», έχει δηλώσει στο παρελθόν ο Αναστάσης Ροϊλός για την προσωπική του ζωή.