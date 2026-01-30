Στέφανος Μιχαήλ: «Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα – Δεν ήταν σωστό»

Στη Φαίη Σκορδά βρέθηκε καλεσμένος ο Στέφανος Μιχαήλ σήμερα, Παρασκευή (30/01) το πρωί και έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο ηθοποιός μίλησε για τον γάμο του με την Νάταλι Κάτερ, ενώ αποκάλυψε ότι είχε απατήσει σύντροφο του στο παρελθόν.

Ο Στέφανος Μιχαήλ είπε αρχικά: «Ο γάμος ήταν απίστευτος. Το οργάνωσε η Νάταλι. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα σημείο που δεν περίμενε, στο χωριό μου. Την πήγα σε ένα σημείο με ωραία θέα και της έκανα πρόταση.

Ξεκίνησε ως γνωριμία, σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται ο έρωτας, η αγάπη. Συνδεθήκαμε. Περάσαμε πολλά με την Νάταλι και μετά από κάποια φάση είπα ‘αυτό είναι».

Έπειτα πρόσθεσε: «Ο καθένας έχει τη χάρη του. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, γνωρίζεις νέα άτομα, ο άλλος καταλαβαίνει εάν είσαι απλά μια φάτσα ή αν είσαι άνθρωπος. Απέναντι σε μένα είμαι αντικειμενικός. Ήμουν και είμαι ακόμα ντροπαλός. Στο σχολείο δεν το έπαιζα ιστορία, ήμουν κάπως στην άκρη».

Ο ηθοποιός στο τέλος αποκάλυψε ότι δεν ήταν ο πιο πιστός σύντροφος στο παρελθόν: «Δεν μου αρέσει να παίζω με τα συναισθήματα των ανθρώπων. Έχω απατήσει στο παρελθόν, αλλά μετά το μετάνιωσα. Όπως και να έχει, δεν ήταν σωστό, μετά από τον χωρισμό μου την κοπέλα εκείνη αποφάσισα να μην παίζω με τις καρδιές των κοριτσιών».