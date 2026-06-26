Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: “Την έπιασε κάτι σαν δύσπνοια και κατέρρευσε μέσα στο μπάνιο” – Τι αποκαλύπτει ο θείος της

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Κουφονήσια μετά τον θάνατο 23χρονης τουρίστριας η οποία κατέρρευσε ξαφνικά στο κατάλυμα που διέμενε.

Η νεαρή Γιώτα βρισκόταν στα Κουφονήσια για διακοπές με τον σύντροφο της, ενώ λίγες ώρες πριν καταρρεύσει είχε πάει για φαγητό και ποτό σε γνωστά καταστήματα της περιοχής πριν καταρρεύσει στο μπάνιο του καταλλύματος που διέμενε.

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«Πήγανε λέει σε ένα μαγαζί, φάγανε. Και γυρίσανε και κάτι σαν δύσπνοια την έπιασε απ’ ότι έλεγε το παιδί. Και έπεσε μέσα στο μπάνιο. Και την τράβηξε. Έβαλε το παιδί τις φωνές εκεί πέρα και μαζευτήκανε. Έτυχε μία γιατρός και άλλοι γιατροί και έκαναν τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του καταλύματος στο Mega.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό του Περιφερειακού Ιατρείου που παρά τις προσπάθειες περίπου μιάμισης ώρας για να επαναφέρει τη νεαρή γυναίκα, δεν κατάφεραν όμως να την κρατήσουν στην ζωή.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η κοπέλα είπε μόνο «δεν είμαι καλά» και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.

«Πενθούμε για το κορίτσι που έφυγε. Μιλάμε για παιδάκια 22 χρονών που πέρασαν τον χειρότερο εφιάλτη. Κανένας μας δεν ξέρει τι έγινε, αν δεν βγει η νεκροψία. Κανείς μας δεν είναι καλά. Περιμένουμε με αγωνία τη νεκροψία, μήπως και πάρουμε μια λογική απάντηση. Και για να παρηγορηθεί το αγόρι για τον λόγο που έφυγε η κοπέλα του. Ακόμα και οι καρδιολόγοι που πήγαν να βοηθήσουν, δεν έχουν λογική εξήγηση. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς έγινε. Όλα αυτά που γράφονται περί ποτών και ναρκωτικών, είναι γελοία! Τα παιδιά είχαν πάει για φαγητό και γύρισαν στο σπίτι τους. Είναι δύο παιδιά που δεν πίνουν. Μπορεί όλη η πιτσιρικαρία να πίνει, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πίνουν», είπε ο θείος της στο Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφός της, με τον οποίο βρισκόταν στο νησί τις τελευταίες ημέρες, κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο της 23χρονης στα Κουφονήσια.