Στάθης Μαντζώρος: Παραμένει σε καταστολή ο ηθοποιός – Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία του

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη και παρατεταμένη μάχη για τη ζωή του βρίσκεται ο αγαπημένος ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος από τον περασμένο Αύγουστο. Η περιπέτειά του ξεκίνησε αιφνίδια όταν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των ιατρών και την εισαγωγή του σε καταστολή.

Παρά τις σκόρπιες πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάνουν λόγο για βελτίωση της κατάστασής του, στενό περιβάλλον του ηθοποιού ξεκαθαρίζει το τοπίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Στάθης Μαντζώρος: Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», οικογενειακή φίλη του Στάθη Μαντζώρου αποκάλυψε πως, δυστυχώς, δεν υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στην πορεία της υγείας του. Ο ηθοποιός παραμένει σε κατάσταση καταστολής, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε λειτουργία του οργανισμού του.

Από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του στο νοσοκομείο, η οικογένειά του αποτελεί το στήριγμά του, παραμένοντας αδιάλειπτα στο πλευρό του. Οι δικοί του άνθρωποι έχουν επιλέξει να διατηρήσουν τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα, αποφεύγοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις και εστιάζοντας αποκλειστικά στη φροντίδα του.

«Ο Στάθης είναι ακόμη σε καταστολή. Είναι συνεχώς μαζί του η οικογένειά του και η σύζυγός του, δεν έχουν φύγει στιγμή από κοντά του για να νιώθει ότι έχει παρέα. Η αδερφή του δεν έχει φύγει λεπτό, ούτε και η σύζυγός του. Έχουν και τα παιδάκια τους. Είναι στα ίδια πράγματα, δεν έχει κάτι καλύτερο και που του έβαλαν το μόσχευμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: