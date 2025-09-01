Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

Η ανακοίνωση του τραγουδιστή

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση για την αιφνίδια αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιζόταν με τον Γιάννη Πλούταρχο έστειλε προς τα μέσα ο Σταμάτης Γονίδης το απόγευμα της Δευτέρας (01.09).

Ο τραγουδιστής σημειώνει ότι θα απέχει από τις πίστες, ενώ, προσθέτει πως «τα άτομα, με τα οποία συνεργάζεται, θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τραγουδιστής.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ