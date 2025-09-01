Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

Ανακοίνωση για την αιφνίδια αποχώρησή του από το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιζόταν με τον Γιάννη Πλούταρχο έστειλε προς τα μέσα ο Σταμάτης Γονίδης το απόγευμα της Δευτέρας (01.09).

Ο τραγουδιστής σημειώνει ότι θα απέχει από τις πίστες, ενώ, προσθέτει πως «τα άτομα, με τα οποία συνεργάζεται, θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του».

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τραγουδιστής.