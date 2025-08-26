Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος μαζί φέτος το χειμώνα στο ANODOS

Ο αγαπημένος λαϊκός καλλιτέχνης Σταμάτης Γονίδης ανακοίνωσε μέσω των social media τη νέα του συνεργασία με τον Γιάννη Πλούταρχο για τη χειμερινή σεζόν στο ANODOS. Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν στο χώρο, ο Γιάννης Πλούταρχος υποδέχεται τον Σταμάτη Γονίδη, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό δίδυμο που υπόσχεται μαγικές βραδιές για το κοινό.

Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν αγαπημένες επιτυχίες και κλασικά λαϊκά τραγούδια, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές στους φίλους του λαϊκού τραγουδιού.

Το ANODOS αναμένεται να γίνει σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της ζωντανής μουσικής, με τον Σταμάτη Γονίδη και τον Γιάννη Πλούταρχο να υπόσχονται μια χειμερινή σεζόν γεμάτη μελωδία και ένταση.

Δείτε την ανάρτηση του: