H ιστορία πίσω από τα γλυκά σε σχήμα φρούτου που έχουν γίνει viral – Είναι το απόλυτο trend στο TikTok
Ο δημιουργός αυτής της φιλοσοφίας είναι ο διάσημος Γάλλος pastry chef, Cédric Grolet
Αν έχετε περάσει έστω και λίγα λεπτά σκρολάροντας στο TikTok τον τελευταίο καιρό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχετε πέσει πάνω σε ένα τέτοιο βίντεο. Ένα λαμπερό, κατακόκκινο μήλο ή ένα λεμόνι με την τέλεια ανάγλυφη φλούδα του στέκεται πάνω σε ένα πιάτο.
Τα υπερ-ρεαλιστικά γλυκά σε σχήμα φρούτου είναι το απόλυτο trend της εποχής και έχουν μετατρέψει το φαγητό σε μια άκρως ξεχωριστή γευστική εμπειρία.
H ιστορία πίσω από τα γλυκά σε σχήμα φρούτου που έχουν γίνει viral
Η ιστορία πίσω από αυτή την παγκόσμια μανία δεν ξεκίνησε από τους αλγόριθμους, αλλά από τα εργαστήρια της γαλλικής υψηλής ζαχαροπλαστικής.
Ο άνθρωπος που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού είναι ο διάσημος Γάλλος pastry chef Cédric Grolet. Πριν από μερικά χρόνια, στο Παρίσι, αποφάσισε να ξεφύγει από τις παραδοσιακές τούρτες και να δημιουργήσει γλυκά που αποτελούν πιστά αντίγραφα φρούτων.
Η τεχνική του, γνωστή στον κόσμο της τέχνης ως οφθαλμαπάτη, απαιτεί χειρουργική ακρίβεια. Χρησιμοποιώντας ειδικά καλούπια, αερογράφους για τις λεπτομέρειες των χρωμάτων και λεπτά στρώματα από βούτυρο κακάο, κατάφερε να μιμηθεί ακόμα και τις ατέλειες μιας αληθινής φλούδας.
Η τεράστια επιτυχία αυτών των γλυκών ξεπερνά την άψογη τεχνική τους, καθώς καθρεφτίζει μια νέα νοοτροπία γύρω από το φαγητό.
Οι νεότεροι καταναλωτές δεν ψάχνουν απλώς μια γεύση, αλλά μια ολόκληρη εμπειρία.
Ένα επιδόρπιο που προκαλεί οπτική ψευδαίσθηση προσφέρει ακριβώς αυτό: το στοιχείο της έκπληξης που σε κάνει να θέλεις να το βιντεοσκοπήσεις και να το ανεβάσεις στα social media.
Πλέον, τα υπερρεαλιστικά φρούτα φιγουράρουν σε βιτρίνες από την Αμερική και τη Βρετανία μέχρι και την Ελλάδα, ενώ μεγάλες αλυσίδες έχουν ήδη δημιουργήσει πιο οικονομικές παραλλαγές, κάνοντας το trend προσιτό σε όλους.
Το TikTok πήρε αυτή την πολυτελή και ακριβή τέχνη και τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας και ο λόγος της επιτυχίας κρύβεται στην ανθρώπινη ψυχολογία και στις αισθήσεις.
@jilly.eats Trying more beautiful desserts🍑🥜🥭🎂These are from @Artelice Patisserie in Burbank. Fruit shaped desserts , mousse cakes #mukbangs #dessert #losangeles #jillyeats #beautifuldesserts ♬ original sound – jillyeats
Πώς κατασκευάζονται τα viral γλυκά-φρούτα
- Εξωτερικό κέλυφος: Μια πολύ λεπτή, τραγανή στρώση από σοκολάτα και βούτυρο κακάο, βαμμένη με αερογράφο για να μοιάζει με την υφή και τις ατέλειες της φλούδας του αληθινού φρούτου.
- Εσωτερική γέμιση: Το εσωτερικο των φρούτων περιέχει μια ανάλαφρη μους που περιβάλλει έναν πυρήνα από ρευστό πουρέ ή κομπόστα του αντίστοιχου φρούτου.
- Βάση: Σε πολλές εκδοχές κρύβεται στο εσωτερικό και ένα μικρό κομμάτι αφράτου κέικ (sponge cake).
πηγή στην Google
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