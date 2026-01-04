Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Χρησιμοποιώ φίλτρα στις φωτογραφίες μου, όπως όλες»

Για τη χρήση φίλτρων στα social media και τη σχέση της με τον χρόνο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε ανοιχτά στη νέα της συνέντευξη.

Η παρουσιάστρια του Alpha εξομολογήθηκε στο περιοδικό ΟΚ για τις στυλιστικές επιλογές που υιοθετεί τα τελευταία χρόνια, παραδεχόμενη ότι χρησιμοποιεί φίλτρα στις φωτογραφίες της, αλλά πάντα με μέτρο.

Έχεις δεχτεί σχόλια από τηλεθεατές που μπορεί να σε έχουν προβληματίσει;

Αν καταλάβω ότι κάποιος με αγαπάει και μου κάνει ένα σχόλιο με καλή πρόθεση, το ακούω. Είτε είναι τηλεθεατής είτε συγγενής είτε φίλος. Και να ξέρεις ότι προσπαθώ και πάντα να αυτοδιορθώνομαι. Κάποτε άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου και είδα ότι κουνάω πάρα πολύ τα χέρια μου. Το μετρίασα. Άλλες φορές είχα παρατηρήσει ότι γυρνούσα συχνά το κεφάλι μου και απευθυνόμουν σε ανθρώπους που δεν έβλεπε ο τηλεθεατής. Δεν θεωρώ ότι είμαι η τέλεια, η φτασμένη, που δεν κάνει λάθη. Το αντίθετο. Ούτε όμως είμαι κι αυτή που δεν θα πω τα «μπράβο» στον εαυτό μου.

Ούτε από τον χρόνο πρέπει να έχεις παράπονο, σου φέρεται πολύ καλά.

Κάνω πλάκα στον σκηνοθέτη μου, του λέω «Γρηγοράκη, πρόσεξε! » γιατί στη διά ζώσης επικοινωνία πάντα μου λένε ότι από κοντά και άβαφη φαίνομαι πιο καλή σε σχέση με την εκπομπή. Ή και στη μαγικιέζ μου, τη Ρούλα, της λέω: «Με είδε κάποιος και μου είπε “καλέ, πιο όμορφη είσαι άβαφη”». Με κοιτάει και σκέφτεται «τώρα να συμφωνήσω ή όχι, τι με συμφέρει;».

Εμείς οι γυναίκες έχουμε και τα τερτίπια του make-up, των μαλλιών, τα φρύδια, διάφορα πραγματάκια που αν τα κάνουμε σωστά και βρούμε τι μας ταιριάζει δείχνουμε καλύτερες. Η βασική διαφορά που βλέπω επάνω μου από την εποχή του Alter είναι στα φρύδια, που τα είχα και ως νύφη, και λέω «δεν υπήρχε και το FaceApp τότε, να προσθέσω φρύδια στις νυφικές φωτογραφίες!». Αλλά πραγματικά νιώθω ότι έχω βρει αυτό που μου πάει, είτε στα μαλλιά, είτε στο μακιγιάζ είτε στο στυλ. Αυτό δεν το πετυχαίνουμε πριν από κάποια ηλικία.

Σε τρομάζει λίγο που βλέπεις παντού αυτή την υπερβολική χρήση φίλτρων;

Επειδή και εγώ χρησιμοποιώ το FaceApp, όπως και όλες μας, με στενοχωρεί γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι όταν αυτό γίνεται υπερβολικό, εκτίθενται. Είναι άλλο να βάλεις ένα φίλτρο για να γλυκάνεις λίγο κάποιες ατέλειες και άλλο να βάζεις ένα Hollywood 4 και ξαφνικά να είσαι η Αντζελίνα Τζολί. Γιατί ο άλλος θα σε δει από κοντά και θα πει: «Δεν είναι η Αντζελίνα, είναι η Σταματίνα».